Milano 12:22
42.366 -0,13%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:22
9.230 -0,22%
Francoforte 12:22
23.521 -0,61%

Madrid: scambi negativi per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'istituto finanziario con sede in Spagna, in flessione del 2,36% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicaja Banco, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Unicaja Banco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,218 Euro. Prima resistenza a 2,246. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,204.

