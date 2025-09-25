Mercoledì: talk!, Femminicidio: se ne discute al Museo Etrusco con Simona Argentieri e Marco Marchetti

(Teleborsa) - È il femminicidio
il secondo dei segreti, in ordine di tempo, che si propone di svelare il "mercoledì: talk!"
dopo quello sul grande scrittore Andrea Camilleri
, ricordato attraverso le parole della nipote. Il format su "il segreto", ideato e creato da Maddalena Santeroni al Museo Etrusco di Valle Giulia a Roma
, cerca in questa occasione di svelare o quantomeno di tentare di esplorare il fenomeno complesso del femminicidio a partire dalla dimensione mondiale per arrivare a quella europea e italiana, con l’aiuto di due grandi esperti del calibro di Simona Argentieri
, una delle più influenti e originali Psicoanaliste italiane, e di Marco Marchetti,
un Criminologo con formazione psicoanalitica .
Il titolo "uomini che odiano le donne?
" è volutamente interrogativo per sottolineare la complessità del fenomeno, dibattuto non a caso da un uomo e una donna, che difficilmente può trovare un'unica causa, ma che affonda le sue radici nella complessità dei rapporti tra i sessi così come li ha plasmati l’evoluzione e lo straordinario sviluppo simbolico del nostro cervello.
Paradossalmente i dati ci dicono che il femminicidio non può essere considerato un'emergenza,
vale a dire un fenomeno che si sta producendo adesso con particolari caratteristiche differenti del passato, ma è invece una tragica costante
che caratterizza il nostro vivere assieme là dove accanto al progredire e all’emanciparsi della donna coesistono aspetti arcaici di dominio maschile. Entrambi i relatori appaiono convinti che un fenomeno come il femminicidio lo si può affrontare e contrastare solo se lo si conosce a fondo
al di là delle false apparenze.
"Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino: sono alcuni tra i tanti sinonimi, anche di diverso significato
, che definiscono il segreto: svelarlo vuol dire far emergere la vera sostanza delle cose, sollevando il velo metaforico che la copre - sostiene Maddalena Santeroni.
Con questo intento ho ideato i mercoledì talk attraverso i quali cercheremo, discutendone, di rivelare qualche segreto che si cela dietro a personaggi, temi, notizie e che resta nascosto tra le pieghe".