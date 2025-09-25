Mercoledì: talk!, Femminicidio: se ne discute al Museo Etrusco con Simona Argentieri e Marco Marchetti

(Teleborsa) - È ilil secondo dei segreti, in ordine di tempo, che si propone di svelare il "dopo quello sul grande scrittore, ricordato attraverso le parole della nipote. Il format su "il segreto", ideato e creato da, cerca in questa occasione di svelare o quantomeno di tentare di esplorare il fenomeno complesso del femminicidio a partire dalla dimensione mondiale per arrivare a quella europea e italiana, con l’aiuto di due grandi esperti del calibro di, una delle più influenti e originali Psicoanaliste italiane, e diun Criminologo con formazione psicoanalitica .Il titolo "" è volutamente interrogativo per sottolineare la complessità del fenomeno, dibattuto non a caso da un uomo e una donna, che difficilmente può trovare un'unica causa, ma che affonda le sue radici nella complessità dei rapporti tra i sessi così come li ha plasmati l’evoluzione e lo straordinario sviluppo simbolico del nostro cervello.Paradossalmente i dati ci dicono chevale a dire un fenomeno che si sta producendo adesso con particolari caratteristiche differenti del passato, mache caratterizza il nostro vivere assieme là dove accanto al progredire e all’emanciparsi della donna coesistono aspetti arcaici di dominio maschile. Entrambi i relatori appaiono convinti che un fenomeno come il femminicidioal di là delle false apparenze."Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino:, che definiscono il segreto: svelarlo vuol dire far emergere la vera sostanza delle cose, sollevando il velo metaforico che la copre - sostieneCon questo intento ho ideato i mercoledì talk attraverso i quali cercheremo, discutendone, di rivelare qualche segreto che si cela dietro a personaggi, temi, notizie e che resta nascosto tra le pieghe".