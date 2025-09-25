OSAI rinvia approvazione semestrale per interlocuzioni con creditori

OSAI Automation System

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha comunicato che la riunione consiliare per l'al 30 giugno 2025 subirà unrispetto alla data prevista del 25 settembre 2025.Tale rinvio è motivato dallo stato delledella società, condotte nell'ambito del percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa avviata. Il Consiglio di amministrazione si riunirà il 3 ottobre 2025 per deliberare sulla Relazione Semestrale.