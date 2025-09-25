OSAI rinvia approvazione semestrale per interlocuzioni con creditori

(Teleborsa) - OSAI Automation System
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha comunicato che la riunione consiliare per l'approvazione della Relazione Finanziaria
al 30 giugno 2025 subirà un rinvio
rispetto alla data prevista del 25 settembre 2025.
Tale rinvio è motivato dallo stato delle interlocuzioni con i principali creditori
della società, condotte nell'ambito del percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa avviata. Il Consiglio di amministrazione si riunirà il 3 ottobre 2025 per deliberare sulla Relazione Semestrale.