Powersoft, utile semestrale cala a 5,2 milioni con oneri di cambio e M&A. Ricavi +11%

Powersoft

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha chiuso ilconconsolidati complessivi pari a a 41,1 milioni di euro, in crescita dell'11,3% rispetto a 36,9 milioni del primo semestre 2024. L'consolidato ammonta a complessivi 11,1 milioni di euro, in crescita del 12,1% e con un'incidenza sui ricavi pari al 27,3%, rispetto a 9,9 milioni del primo semestre 2024 (incidenza del 27,2%).I dati consolidati includono ilper tre mesi (1°aprile – 30 giugno) di, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi audio innovativi ad elevate prestazioni e design compatto, che ha contribuito ai risultati di periodo per 6,2 milioni ai ricavi e per 2 milioni all'EBITDA ADJ.Larisulta negativa per 1,4 milioni di euro, rispetto a positivi 211 mila del primo semestre 2024 ed è principalmente riconducibile agli interessi sul finanziamento acceso per l'operazione di acquisizione e agli effetti negativi derivanti dalla fluttuazione del tasso di cambio nel periodo di riferimento. Ilrisulta pari a 5,2 milioni di euro, in flessione rispetto a 6,3 milioni del semestre precedente, principalmente per effetto dell'impatto negativo della gestione finanziaria.Ladel Gruppo al 30 Giugno 2025 risulta negativa per 51,4 milioni di euro, a fronte di un saldo positivo di 10,2 milioni registrato al 31 dicembre 2024."I risultati del semestre confermano, anche a seguito dell'acquisizione di K-Array, la leadership del Gruppo Powersoft che si pone come realtà di riferimento internazionale nel settore dell'audio professionale, grazie a un portafoglio ampio e tecnologicamente innovativo e complementare - ha commentato l'- In un, il Gruppo ha registrato una crescita dei ricavi, trainata dal contributo della neo-acquisita - consolidata per tre mesi - e dal contributo del mercato americano, area strategica a livello globale, che ha parzialmente compensato l'andamento meno brillante di Cina e Europa. La marginalità del Gruppo ha raggiunto livelli di eccellenza sostenuta da un mix di prodotti favorevole, nonostante l'impatto dei dazi e l'andamento del dollaro"., forti delle performance del mercato americano, del consolidamento delle partnership con key-clients e dei risultati positivi di K-Array - ha aggiunto - Proseguiremo nel percorso di integrazione puntando su sinergie di ricavo derivanti dalla maggiore diversificazione dell'offerta, dall'espansione dei mercati e da una più ampia presenza geografica".