Ratti, la perdita si allarga a 5,5 milioni di euro nel primo semestre

Finanza
(Teleborsa) - Ratti, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale, ha chiuso il primo semestre del 2025 con un fatturato pari a 38,6 milioni di euro, in calo di 6 milioni (-13,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024.

I risultati dei ricavi del primo semestre sono legati al protrarsi di un periodo congiunturale che si conferma complesso per il settore del tessile/abbigliamento, all'interno di un contesto politico e macroeconomico mondiale che non favorisce gli scambi commerciali. Il gruppo ha proseguito nel percorso avviato nel 2024 di chiusure programmate dello stabilimento e di ricorso agli ammortizzatori sociali allo scopo di contenere i costi operativi, che risultano inferiori di euro -2,4 milioni rispetto al pari periodo dell'anno precedente.

L'EBITDA del gruppo registra un risultato negativo per -1,6 milioni di euro, in peggioramento di 3,7 milioni rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Il risultato netto di periodo è negativo per -5,5 milioni di euro, in peggioramento di 4,8 milioni rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.

La Posizione finanziaria netta passa da -10,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a -11,4 milioni al 30 giugno 2025.
