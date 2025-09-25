Scontro Apple-UE sulla concorrenza digitale

Apple

(Teleborsa) -ha chiesto all'Unione Europea di abrogare il(Dma), la legge entrata in vigore lo scorso anno che mira a porre fine agli abusi di posizione dominante da parte dei giganti della tecnologia, sostenendo che ilha portato a undeiforniti agli utenti e li ha esposti a rischi da cui erano precedentemente protetti. "Il Dma dovrebbe essere abrogato e al contempo verrà adottato uno strumento legislativo più appropriato allo scopo", ha affermato Apple in una comunicazione formale alla Commissione Europea."Non siamo sorpresi daldi Apple che ci chiede di abrogare il Dma: ha contestato ogni piccola parte del Dma sin dalla sua entrata in vigore. Ciò mina la narrativa delle aziende che vogliono collaborare pienamente con la Commissione", è stata la risposta della Commissione. "Abbiamo serie preoccupazioni sulladi Apple" e non sorprende che Apple sia stata la prima a ricevere una sanzione ai sensi del Dma", ha aggiunto il portavoce della Commissione Ue,"La struttura diè competenza esclusiva nostra: decidiamo come vogliamo applicare il Digital Market Act (Dma) e chi lo sta applicando. Non sono assolutamente a conoscenza di alcuna idea di modificare la struttura di governance del Dma proprio perché disponiamo di esperti indipendenti molto capaci sia nell'ambito della Dma che del Digital Service Act (Dsa) per far rispettare la legislazione in completa indipendenza", ha aggiunto Regnier.