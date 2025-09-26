Aeffe, Intesa conferma Neutral in attesa del nuovo piano: ritorno all'utile nel 2027

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 0,51 euro
per azione (da 0,67 euro) il target price
su Aeffe
, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, conformando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che il generale rallentamento globale ha avuto un forte impatto sia sul canale wholesale che su quello retail anche nel secondo trimestre. In questo scenario difficile, caratterizzato da scarsa visibilità, soprattutto nel retail, Aeffe sta implementando un piano di ristrutturazione ancora più incisivo
per razionalizzare i costi.
L'attenzione è rivolta alla razionalizzazione della struttura dei costi (servizi, consulenza, costo del lavoro), prevedendo un impatto positivo complessivo sulla redditività di 20-30 milioni di euro, nel secondo semestre del 2025 e nel 2026, di cui circa 7-10 milioni di euro deriveranno dalla razionalizzazione della rete distributiva (-24 negozi, principalmente in Corea e Cina). Saranno realizzate efficienze sul fronte del capitale circolante netto (indebitamento netto tra 100 e 104 milioni di euro a fine 2025, ante IFRS16). Questa manovra dovrebbe complessivamente portare a un EBITDA positivo nell'esercizio 2026 e a un utile netto positivo nell'esercizio 2027
, sulla base dei commenti del management durante la conference call.
Un nuovo piano strategico 2026-28
dovrebbe essere finalizzato tra dicembre e gennaio
. Inoltre, il broker sottolinea che Marco
Gobbetti, recentemente nominato
, collaborerà con il management per definire la strategia di crescita (ad esempio, sviluppo prodotto, strategia distributiva, partnership).
Intesa ha rivisto le stime riducendo il fatturato netto del 19,3% nell'esercizio 2025 e del 23,6% nell'esercizio 2026 e integrando una razionalizzazione dei costi. Ciononostante, adotta un atteggiamento leggermente più conservativo sul fronte della redditività e stima un EBITDA di -12,7 milioni di euro nell'esercizio 2025 e di 2,4 milioni di euro nell'esercizio 2026. Ritiene che "queste stime abbiano scarsa visibilità
, data la fase iniziale del piano di turnaround e il contesto macroeconomico".