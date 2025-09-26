Bertolotti, ricavi in netto calo e utile sostanzialmente stabile nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre, ildi Bertolotti ha raggiunto i, in calo del 12% rispetto a 29,1 milioni al 30 giugno 2024, grazie al completamento durante il periodo di commesse da “backlog” ed all’acquisizione di nuovi importantiordini sia nel business “Industries”, sia nel business “Railway” che nel business “Vehicles”. La flessione rispetto al dato al 30 giugno 2024 si spiega con la diversa dinamica delle commesse e la società ritiene che potrà essere recuperata durante il secondo semestre del 2025.Il 47% del valore della produzione è riconducibile alla linea di business “Industries”; il 46% alla linea di business “Railway”; il 7% alla linea di business “Vehicles”.diminuiscono del 35% a 21,0 milioni e sono stati conseguiti in Italia per il 49% ed all’estero per il 51%. La flessione rispetto al dato al 30 giugno 2024 si riduce sostanzialmente se si tiene conto della variazione positiva delle rimanenze e quindi del valore della produzione. Ciò, grazie al sostanziale avanzamento delle percentuali di completamento delle commesse ed in particolare di quellefrancesi, tedesche e americane.Ilsi attesta a 2,8 milioni, rispetto ai 2,9 milioni al 30 giugno 2024, con un’incidenza sul Valore della Produzione dell’11% in incremento dell’1% rispetto al periodo chiuso al 30 giugno 2024.Ilrisulta pari a 2,3 milioni, sostanzialmente in linea con l’anno precedente (2,4 milioni), con un’incidenza sul Valore della Produzione del 9% in incremento dell’1% rispetto al periodo chiuso al 30 giugno 2024.Ilal netto delle imposte risulta positivo per 1,4 milioni rispetto agli 1,5 milioni del periodo chiuso al 30 giugno 2024.Laal 30 giugno 2025 è pari complessivamente a 9,749 (debito) milioni rispetto ai 2,714 (debito) milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente legato fondamentalmente all’emissione dei prestiti obbligazionari a sostegno del forte piano di investimenti per la realizzazione del polo industriale ferroviario sito nel comune di Pontassieve, Firenze.Ilal 30 giugno 2025 si attesta a 90 milioni, in forte crescita rispetto al dato del 30 giugno 2024 pari a 68 milioni.