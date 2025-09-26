Copernico SIM, ricavi semestrali in crescita. Calano AUM e raccolta

(Teleborsa) - Copernico SIM
, società quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2025
con un fatturato
in crescita dell'8,16% rispetto al precedente esercizio, attestandosi a 4,8 milioni di euro, grazie al positivo contributo generato dal servizio di consulenza remunerato a parcella. Il margine di intermediazione
è aumentato del 4,06%, raggiungendo 2 milioni di euro. Il risultato netto
è di 16.400 euro, mentre, il corrispondente periodo del precedente esercizio si era chiuso con un risultato netto di 46.343 euro.
Al 30 giugno 2025, si registra una raccolta netta
negativa pari a 7,9 milioni di euro, andamento influenzato da flussi di rimborso nell'ambito di iniziative di ottimizzazione del portafoglio di investimento della clientela, a fronte dei quali, alla data di riferimento, non sono ancora contabilizzati i correlati reinvestimenti. Nel primo semestre 2024 si è registrata una raccolta netta di 2,6 milioni.
Il portafoglio, al 30 giugno 2025, si attesta a 772 milioni di euro, allocato principalmente in strumenti del risparmio gestito, in prodotti di tipo assicurativo e nel servizio di consulenza a parcella. Rispetto al precedente esercizio il controvalore complessivo degli Asset Under Management
(AUM) è diminuito di 20 milioni. Il numero di consulenti
è pari a 78 (78 al 31-dic-24).
"I risultati del primo semestre evidenziano una crescita dei ricavi e un rafforzamento della capacità operativa della società, nonostante il contesto di mercato complesso - ha commentato il presidente Gianluca Scelzo
- L'utile netto, seppur in calo rispetto al 2024, riflette investimenti mirati nello sviluppo tecnologico e organizzativo, che costituiranno la base per un percorso di crescita sostenibile nei prossimi semestri".
Il 15 settembre 2025 è stato inserito in struttura Valerio Mantovani
, in qualità di Responsabile Commerciale
, con l'obiettivo di guidare lo sviluppo della rete commerciale di Copernico SIM, rafforzare le relazioni con i consulenti finanziari e supportare la crescita dei servizi dedicati alla clientela private e istituzionale. La società proseguirà le valutazioni di possibili operazioni straordinarie
che possano concorrere a migliorare il posizionamento sul mercato di riferimento e ad accrescere l'articolazione dei servizi offerti alla clientela.