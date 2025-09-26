ELTI, Scannapieco (CDP) confermato all’unanimità Presidente

(Teleborsa) -l’Associazione degli investitori di lungo termine europei, ha rinnovato oggi il suo Consiglio di Amministrazione, confermando all’unanimitàAmministratore Delegato di Cassa Depositi e Presti, nel ruolo di Presidente. Al suo secondo mandato, Scannapieco guiderà l’Associazione per il prossimo triennio.avviene in occasione della tredicesima Assemblea Generale di ELTI, ospitata per quest’edizione annuale ad Amsterdam presso la sede dell’Istituto nazionale di promozione olandese, Invest-NL (l’Istituzione Nazionale di Promozione dei Paesi Bassi appartenente a ELTI).Nel 2024, il patrimonio complessivo dei membri ELTI ha raggiunto quasi tremila miliardi di euro, con nuovi finanziamenti per oltre 290 miliardi di euro, di cui più del 30% per progetti sostenibili. Guardando al settore dell’abitare sociale, i membri ELTI hanno sostenuto la realizzazione di oltre 800.000 alloggi, impegnando più di 50 miliardi di euro di risorse.Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato: "È un grande onore per me essere riconfermato Presidente di ELTI e desidero ringraziare sentitamente tutti i membri dell’Associazione per la fiducia e il sostegno dimostrati lungo questo percorso. In soli dieci anni, il numero dei membri ELTI è raddoppiato e il bilancio complessivo ha raggiunto quasi tremila miliardi di euro. Il ruolo dell’Associazione in ambito europeo ha acquisito sempre maggiore rilevanza e, solo nell’ultimo anno, si registrano nuovi finanziamenti per oltre 290 miliardi, di cui 90 miliardi destinati alla finanza sostenibile. Questi risultati testimoniano il lavoro che gli Istituti di promozione nazionale svolgono nel sostenere la competitività e l'autonomia strategica dell'UE.Continueremo a impegnarci per supportare gli obiettivi strategici europei, ampliando e rafforzando la nostra rete e progettando soluzioni finanziarie innovative per affrontare le sfide future. È così con profondo senso responsabilità che guardo a questo nuovo mandato avendo l’ambizione di potenziare ulteriormente il ruolo degli Istituti di promozione nazionale come attori chiave a servizio dell’Unione europea – Together we can do more!”.Fondata a Parigi nel 2013, ELTI conta 33 membri provenienti da 19 Stati membri UE 1 , due Paesi candidati (Montenegro e Turchia), nonché due Istituzioni finanziarie internazionali (la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Nordic Investment Bank). Il Gruppo Banca europea per gli investimenti ricopre il ruolo di osservatore permanente.Glioffrono sostegno finanziario a lungo termine e servizi di advisory in tutta Europa, coinvolgendo investitori privati per attrarre risorse a favore di progetti sostenibili, infrastrutture strategiche, della piccola e media imprenditorialità e dell’innovazione.