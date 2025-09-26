Farmacosmo, semestre in forte calo ma già avviate azioni correttive

Farmacosmo

(Teleborsa) - Icomplessivi di Gruppodel primo semestre 2025 si attestano a circarispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risultato dovuto principalmente alla riduzione strategica dell’attività B2B (oltre 5 milioni).Il Gruppo continua a focalizzarsi sui canali per i quali ha riscontrato una maggiore redditività ed è pertanto trainato dal segmento(+0,9% YoY).L'è negativo per 0,8 milioni, e si confronta con un surplus di 0,3 milioni del 1H 2024. L'EBITDA aggiustato per le attività in start-up (ContactU) e per costi one-off ammonta a -0,2 milioni.Il conto economico chiude con unnegativo per 2,9 milioni, a fronte del deficit di 1,1 milioni nel primo semestre 2024.Laè cash negative per 5,6 milioni, a fronte di 3,9 milioni a fine 2024 (cash negative).“I primi sei mesi del 2025 sono stati caratterizzati da un’ulteriore forte riduzione del canale B2B, oramai marginale all’interno del Gruppo. La riduzione, pari al 64% - 5,1 milioni in valore assoluto - è stata molto più veloce del previsto con la conseguenza che il Gruppo non è stato in grado di allineare con la medesima velocità i relativi costi. Il risultato di periodo è legato pertanto a questo fenomeno", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo."Il Gruppo ha già avviato moltepliciin tal senso, che unitamente al lancio del nuovo portale farmacosmo.it avvenuto a inizio luglio di quest’anno, hanno comportato e si prevede potenzieranno l’ottimizzazione ed automazione di numerosi processi, i cui riflessi saranno evidenti nei risultati futuri. I risparmi già prodotti ammontano su base annua a circa 1,8 milioni di euro per il Gruppo, di cui 1,2 milioni solo sulla Capogruppo. Considerando la seconda parte dell’anno, tali risparmi ammontano ad oltre 600 mila euro, e saranno pienamente visibile sulla chiusura dell’esercizio. Il nuovo portale, grazie all’automazione dei processi di fatturazione, di marketing e di back office ha permesso risparmi che impattano principalmente i costi del personale, per circa 1 milione di euro su basse annua, 26 unità in meno negli ultimi 5 mesi, ed efficientamenti delle campagne di marketing".E prosegue, "La Capogruppo è in una fase di, con la chiusura del B2B oramai alle porte ed il nuovo portale farmacosmo.it che inizia a generare benefici di processo, automazione ed user experience. Continueremo a prediligere la marginalità alla crescita dei ricavi. In aggiunta, siamo orgogliosi ed entusiasti del lavoro svolto e dai risultati ottenuti dalle nostreè oramai un caso di successo, con ricavi in crescita a tripla cifra ed EBITDA Margin superiore al 20%., la startup di telepsicologia per pazienti e aziende, chiudono con ricavi in aumento e EBITDA in miglioramento.invece conclude il semestre con ricavi ed EBITDA leggermente in diminuzione in virtù di un incremento degli investimenti di marketing finalizzati all’acquisizione dei nuovi clienti, ma le prospettive future sono positive grazie anche ai tagli già effettuati i cui effetti saranno visibili pienamente nel 2026"."Per ciò che riguarda il resto dell’anno, siamo, con la consapevolezza delle numerose sfide che la trasformazione in atto comporta e con altrettanta fiducia del valore degli asset del Gruppo”, conclude il Presidente.