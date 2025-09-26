Fitch alza il rating di Intesa Sanpaolo Assicurazioni ad "A" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato il rating
Insurer Financial Strength (IFS) di Intesa Sanpaolo Assicurazioni
(ISPA) ad "A" da "BBB+"
, con outlook stabile. L'upgrade segue l'analoga azione di rating di Fitch sulla capogruppo Intesa Sanpaolo
, che a sua volta ha seguito l'aumento del Long-Term IDR dell'Italia a "BBB+" da "BBB".
I rating continuano a riflettere la proprietà della compagnia assicurativa italiana da parte di Intesa Sanpaolo. I rating riflettono anche la concentrazione di ISPA sul debito sovrano italiano, la forte capitalizzazione e leva finanziaria e il suo posizionamento come compagnia assicurativa italiana leader
.
ISPA contribuisce in modo significativo alla redditività della società madre
e rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di crescita a basso impiego di capitale della società madre.
L'innalzamento del rating sovrano dell'Italia ha portato a una migliore valutazione da parte di Fitch del profilo del settore e del contesto operativo nel mercato assicurativo italiano. Ciò avvantaggia il profilo aziendale di ISPA, che si posiziona tra le prime tre compagnie assicurative vita e la sesta nel settore danni in Italia
nel 2024. La società vanta una solida presenza in Italia e può sfruttare il suo potere di determinazione dei prezzi. Distribuisce i suoi prodotti principalmente attraverso le filiali della banca e fornisce prodotti a premio unico alla rete della società madre.