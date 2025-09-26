Fitch alza il rating di Intesa Sanpaolo Assicurazioni ad "A" con outlook stabile

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Fitch Ratings haInsurer Financial Strength (IFS) di(ISPA), con outlook stabile. L'upgrade segue l'analoga azione di rating di Fitch sulla capogruppo, che a sua volta ha seguito l'aumento del Long-Term IDR dell'Italia a "BBB+" da "BBB".I rating continuano a riflettere la proprietà della compagnia assicurativa italiana da parte di Intesa Sanpaolo. I rating riflettono anche la concentrazione di ISPA sul debito sovrano italiano, la forte capitalizzazione e leva finanziaria e il suo posizionamento comeISPAe rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di crescita a basso impiego di capitale della società madre.L'innalzamento del rating sovrano dell'Italia ha portato a una migliore valutazione da parte di Fitch del profilo del settore e del contesto operativo nel mercato assicurativo italiano. Ciò avvantaggia il profilo aziendale di ISPA, chenel 2024. La società vanta una solida presenza in Italia e può sfruttare il suo potere di determinazione dei prezzi. Distribuisce i suoi prodotti principalmente attraverso le filiali della banca e fornisce prodotti a premio unico alla rete della società madre.