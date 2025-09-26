Health Italia, utile semestrale sale a 1,9 milioni di euro. Ricavi +7,1%

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha chiuso ilconpari a 20,7 milioni di euro, registrando una crescita del 7,1% rispetto ai 19,3 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita è stata sostenuta da un processo di ottimizzazione aziendale, concentrando la maggior parte delle risorse sulle attività core.L'è pari a 4,3 milioni di euro, rispetto ai 4,1 milioni al 30 giugno 2024. Il risultato della gestione caratteristica nel primo semestre 2025 è stato tra l'altro normalizzato da costi non ricorrenti in prevalenza collegati alle operazioni straordinarie perfezionate nel periodo (in particolare la dismissione della partecipazione di) e attività informatiche. Ilè pari a 1,9 milioni di euro, in aumento del 26,5%.Laè pari a 4,9 milioni di euro, con un miglioramento rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 il cuivalore risultava pari a 6,2 milioni."Il primo semestre 2025 conferma la capacità di Health Italia di crescere in maniera sostenibile, con ricavi in aumento e un utile netto in significativa crescita - ha commentato l'- Abbiamo, accompagnando questo percorso con una semplificazione della struttura societaria e un'attenzione costante all'efficienza. Parallelamente, abbiamo continuato a innovare i nostri servizi, rafforzando la qualità dell'offerta e sviluppando strumenti sempre più in linea con le esigenze moderne di protezione sanitaria, come l'evoluzione della telemedicina e nuove soluzioni di welfare. Questi risultati testimoniano la solidità del modello di business e ci consentono di guardare al futuro con fiducia, rafforzando il nostro posizionamento nella sanità integrativa e nel welfare aziendale".