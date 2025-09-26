Industrie Chimiche Forestali, Alantra alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Alantra
ha incrementato a 8,5 euro
per azione (dai precedenti 8 euro) il target price
su Industrie Chimiche Forestali
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 31%.
Gli analisti scrivono che la società ha registrato una performance resiliente nel secondo trimestre
del 2025, nonostante la persistente debolezza nei suoi principali segmenti esposti al lusso. I ricavi sono diminuiti
del 9,9% su base annua a 18,5 milioni di euro, principalmente a causa dei minori volumi di calzature e pelletteria, ma sono rimasti sostanzialmente stabili su base trimestrale (+1,2%) grazie alla stabilità del settore automotive e alla solida crescita del packaging, supportata da nuovi progetti. La redditività si è distinta, con un margine EBITDA in crescita al 15,2% (+180 punti base), interamente trainato dai minori costi delle materie prime, mentre le altre spese operative sono rimaste ben controllate. L'indebitamento netto è aumentato a 11,5 milioni di euro rispetto ai 6,5 milioni di euro del 2024, riflettendo 6,2 milioni di euro di deflussi di cassa straordinari (offerta pubblica di acquisto parziale, riacquisti, dividendi); ciò implica una generazione di FCF sottostante di 1,2 milioni di euro nel primo semestre.
Il management prevede che le attuali tendenze commerciali persisteranno nel secondo semestre
, con una domanda di lusso ancora debole ma una redditività sostenuta da materie prime favorevoli e iniziative di efficienza operativa.
Alantra ha prudentemente ridotto le stime sulle vendite
del 2025-26 del 2,6% per riflettere la scarsa visibilità nel settore del lusso, aumentando al contempo le previsioni di margine EBITDA
, con un conseguente miglioramento medio dell'EPS dell'8% nel 2025-26.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)