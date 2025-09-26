Milano 14:19
Industrie Chimiche Forestali, Alantra alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 8,5 euro per azione (dai precedenti 8 euro) il target price su Industrie Chimiche Forestali, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 31%.

Gli analisti scrivono che la società ha registrato una performance resiliente nel secondo trimestre del 2025, nonostante la persistente debolezza nei suoi principali segmenti esposti al lusso. I ricavi sono diminuiti del 9,9% su base annua a 18,5 milioni di euro, principalmente a causa dei minori volumi di calzature e pelletteria, ma sono rimasti sostanzialmente stabili su base trimestrale (+1,2%) grazie alla stabilità del settore automotive e alla solida crescita del packaging, supportata da nuovi progetti. La redditività si è distinta, con un margine EBITDA in crescita al 15,2% (+180 punti base), interamente trainato dai minori costi delle materie prime, mentre le altre spese operative sono rimaste ben controllate. L'indebitamento netto è aumentato a 11,5 milioni di euro rispetto ai 6,5 milioni di euro del 2024, riflettendo 6,2 milioni di euro di deflussi di cassa straordinari (offerta pubblica di acquisto parziale, riacquisti, dividendi); ciò implica una generazione di FCF sottostante di 1,2 milioni di euro nel primo semestre.

Il management prevede che le attuali tendenze commerciali persisteranno nel secondo semestre, con una domanda di lusso ancora debole ma una redditività sostenuta da materie prime favorevoli e iniziative di efficienza operativa.

Alantra ha prudentemente ridotto le stime sulle vendite del 2025-26 del 2,6% per riflettere la scarsa visibilità nel settore del lusso, aumentando al contempo le previsioni di margine EBITDA, con un conseguente miglioramento medio dell'EPS dell'8% nel 2025-26.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
