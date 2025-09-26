Inps, Riforma disabilità: al via dal 30 settembre 2025 la seconda fase sperimentale in 9 province

(Teleborsa) - A partire dal, l’avvierà la, fino al 31 dicembre 2026, prevista dal decreto legislativo n.62/2024 che coinvolgerà lePer quanto attiene ai territori della Regione autonoma delladell’Istituto nella gestione del procedimento di accertamento della disabilità.A decorrere dal 30 settembre 2025, nelle 9 province individuate, l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità deve avvenire" da parte dei medici certificatori, così come già comunicato mediante messaggio Hermes n.2600 del 5/09/2025.Per quanto attiene alle, si precisa che:- ipossono utilizzare il profilo in loro possesso per l’acquisizione dei nuovi certificati medici introduttivi, per i soggetti residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione, dal 30 settembre2025;- per coloro, è necessaria una specifica abilitazione ai servizi telematici da richiedere compilando il modulo "AP110– Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori" sul sito istituzionale.Per ulteriori dettagli, si rimanda al messaggio Hermes n.2806 del 25/09/2025 in cuia medico certificatore da estendere alle nuove province sperimentali e al quale sono allegati i tutorial, pubblicati sul portale dell’Istituto, circa l’utilizzo della nuova procedura del certificato medico introduttivo.A seguito della trasmissione telematica del certificato medico introduttivo all’INPS,accedendo tramite identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS ed eIDAS) o avvalendosi dei servizi degli Istituti di Patronato o Associazioni di categoria. Tale comunicazione accelera l'erogazione delle prestazioni economiche, qualora vengano riconosciute a seguito della valutazione di base.La convocazione a visita sarà inviata tramite raccomandata A/R e gli interessati potranno visualizzare i dettagli sul "". Si precisa che l'assenza ingiustificata alla visita sarà considerata come rinuncia alla valutazione di base, ma i cittadini potranno richiedere una nuova convocazione in caso di impossibilità a presentarsi. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale dell'INPS.