Markbass ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 30 settembre

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di Markbass
, società abruzzese attiva nel settore dell'amplificazione per strumenti musicali, sono state ammesse da Borsa Italiana
alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il mercato dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita) con decorrenza dal 26 settembre 2025 e saranno negoziate a partire dal giorno 30 settembre
2025. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.
Come già emerso
, Markbass sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione
di quasi 14 milioni di euro, dopo aver raccolto
5,98 milioni di euro in aumento di capitale. Il prezzo
di collocamento è stato pari a 1,6 euro per azione (al limite minimo della forchetta di 1,6-2 euro individuata in precedenza). Il flottante
è al 32%.
La società, guidata da Marco De Virgiliis
, opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di Amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, Sistemi Audio, Strumenti Musicali e Corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 80 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio "Markbass", che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nel 2024, Markbass ha conseguito un valore della produzione pari a circa 13 milioni
di euro, con il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all'estero e il restante 7% in Italia.
Il CdA
è composto da: Marco De Virgiliis (Presidente e Amministratore Delegato), Mimmo De Virgiliis (Consigliere), Alessandro Cavaliere (Consigliere), Fabio Brigante (Consigliere Indipendente), Domenico Tudini (Consigliere Indipendente).
Al debutto, l'azionariato
è composto da: Marco De Virgiliis al 57,21%, Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, mercato al 32,06% (di cui 8,94% detenuto da Eiffel Investment Group).
Oltre alle azioni ordinarie, ci sono bonus share assegnate nella misura di 1 bonus share
per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni. È stato assegnato gratuitamente un warrant
per ogni dieci azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito del collocamento.
Nel processo di quotazione, la società è assistita da Banca Profilo
, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, e da illimity Bank (gruppo Banca Ifis
) nella veste di Join Global Coordinator.