OLX (Prosus) acquista la piattaforma francese La Centrale per 1,1 miliardi di euro

Prosus

(Teleborsa) - OLX Group, leader globale nel settore degli annunci online interamente posseduto da, ha stipulato un, piattaforma leader francese nel settore degli annunci auto, da Providence Equity Partners per. Il closing è previsto entro la fine dell'anno, previa consultazione con i dipendenti, come di consueto.OLX gestisce marketplace online in rapida crescita e altamente redditizi per motori, immobili, lavoro e beni, con 29 milioni di utenti mensili in otto paesi, principalmente nell'Europa centrale e orientale. L'acquisizione segna l'"La Centrale rafforza il nostro ecosistema di e-commerce lifestyle in Europa e sottolinea il nostro impegno a investire nelle persone e nelle piattaforme che plasmano il futuro dell'e-commerce nella regione - ha detto- La Centrale amplierà la nostra presenza in uno dei mercati tecnologici più dinamici d'Europa e aprirà nuove opportunità per innovare, scalare e offrire un valore ancora maggiore a consumatori e partner attraverso l'intelligenza artificiale. Prevedo di investire di più nella tecnologia dell'intelligenza artificiale in Francia".