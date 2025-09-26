Milano 14:19
42.569 +0,77%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 14:19
9.262 +0,52%
Francoforte 14:19
23.678 +0,61%

OLX (Prosus) acquista la piattaforma francese La Centrale per 1,1 miliardi di euro

Finanza
OLX (Prosus) acquista la piattaforma francese La Centrale per 1,1 miliardi di euro
(Teleborsa) - OLX Group, leader globale nel settore degli annunci online interamente posseduto da Prosus, ha stipulato un accordo per l'acquisizione di La Centrale, piattaforma leader francese nel settore degli annunci auto, da Providence Equity Partners per 1,1 miliardi di euro. Il closing è previsto entro la fine dell'anno, previa consultazione con i dipendenti, come di consueto.

OLX gestisce marketplace online in rapida crescita e altamente redditizi per motori, immobili, lavoro e beni, con 29 milioni di utenti mensili in otto paesi, principalmente nell'Europa centrale e orientale. L'acquisizione segna l'ingresso di OLX nell'Europa occidentale e nel mercato automobilistico francese.

"La Centrale rafforza il nostro ecosistema di e-commerce lifestyle in Europa e sottolinea il nostro impegno a investire nelle persone e nelle piattaforme che plasmano il futuro dell'e-commerce nella regione - ha detto Fabricio Bloisi, CEO di Prosus - La Centrale amplierà la nostra presenza in uno dei mercati tecnologici più dinamici d'Europa e aprirà nuove opportunità per innovare, scalare e offrire un valore ancora maggiore a consumatori e partner attraverso l'intelligenza artificiale. Prevedo di investire di più nella tecnologia dell'intelligenza artificiale in Francia".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
Condividi
```