Milano 11:21
42.330 +0,21%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:21
9.254 +0,43%
Francoforte 11:21
23.614 +0,34%

PIL Spagna (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Spagna (QoQ) nel secondo trimestre
Spagna, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,7%).
Condividi
```