Premio Leuca, archiviata una edizione di successo: i riconoscimenti

(Teleborsa) - Domenica 7 Settembre
è calato il sipario sulla XV edizione della rassegna Teatrale "Premio Leuca
" che dall'11 luglio e fino alla sua conclusione, ha acceso l'estate in Piazza Asti a Leuca, in provincia di Lecce.
Assegnati premi e riconoscimenti che hanno suggellato una edizione che ha registrato una grande partecipazione di pubblico
confermandosi un punto di riferimento e attrattività per tutto il territorio.
La Compagnia Vincitrice "Premio Leuca" XV edizione: Compagnia della Lira" di Casamassima (BA), che si è aggiudicata un premio offerto da Banca Popolare Pugliese
Migliore Attore protagonista: Antonio D'Aprile - "Diversamente Stabili" di Gagliano del Capo (LE)
Migliore Attrice protagonista - Patrizia Tamagnini - "Associazione Mosaick" di Roma
Migliore Attore non protagonista - Gianluca Mezzapesa - “Amici Nostri” di Castellana Grotte (BA)
Migliore Attrice non protagonista - Marilena Chirizzi - Compagnia “La Sacristia” di Arnesano (LE)
Migliore Regia – Alessandro Iacovelli - "Compagnia della Lira" di Casamassima (BA)
Premio speciale “The Spirit of Leuca” - Compagnia "Areté" di Grottaglie (TA)
Premio speciale “Teatro Senza Tempo” - “Amici Nostri” di Castellana Grotte (BA)
Premio Speciale “Semi di Teatro” - Elena Errico – Compagnia "La Sacristia" di Arnesano (LE)
L'appuntamento è per il prossimo anno per una Edizione
che, al pari delle precedenti, promette di regalare emozioni e nuove storie da raccontare nel segno dell'arte e della cultura.