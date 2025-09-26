Premio Leuca, archiviata una edizione di successo: i riconoscimenti

(Teleborsa) -è calato il sipario sulla XV edizione della rassegna Teatral" che dall'11 luglio e fino alla sua conclusione, ha acceso l'estate inAssegnati premi e riconoscimenti che hanno suggellato unaconfermandosi unLa Compagnia Vincitrice "Premio Leuca" XV edizione:Migliore Attore protagonista:Migliore Attrice protagonista -Migliore Attore non protagonista -Migliore Attrice non protagonista -Migliore Regia – Alessandro Iacovelli -Premio speciale “The Spirit of Leuca” -Premio speciale “Teatro Senza Tempo” -Premio Speciale “Semi di Teatro” -L'appuntamento è per il prossimo anno per unache, al pari delle precedenti, promette di regalare emozioni e nuove storie da raccontare n