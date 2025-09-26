Reti, Valore della Produzione e utile netto in miglioramento nel semestre

Reti

(Teleborsa) -, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, chiude il primo semestre 2025 con unè pari a 16,73 milioni di euro, in crescita del 4,94% rispetto a 15,94 milioni nel 1H 2024. In particolare, la crescita è stata trainata dalla, che si conferma la principale linea di business di Reti, con un’incidenza del 60,78% sui ricavi complessivi del primo semestre 2025, con ricavi pari a 10,16 milioni (+7,80% rispetto a 9,43 milioni di euro nel 1H 2024).L’è pari a 1,70 milioni, in diminuzione del 3,45% rispetto a 1,76 milioni di euro nel 1H 2024, con una marginalità che passa da 11,05% del primo semestre 2024 a 10,17%. L’è pari a 1,24 milioni, in crescita del 9,96% rispetto a 1,13 milioni nel 1H 2024, dopo ammortamenti e accantonamenti per 460 mila euro (in riduzione rispetto a 634 mila euro nel 1H 2024).L’è pari a 0,78 milioni, in crescita dell’6,65% rispetto a 0,73 milioni nel 1H 2024, dopo imposte per 347 migliaia di euro (319 migliaia di euro nel 1H 2024).L’, in miglioramento rispetto al valore di fine 2024, è pari a 3,08 milioni (3,71 milioni al 31 dicembre 2024) con disponibilità liquide che ammontano a 0,98 milioni (1,07 milioni al 31 dicembre 2024).“Il contesto economico internazionale, caratterizzato da forte instabilità, vede i. Le aziende pubbliche e private continuano ad investire in tecnologie emergenti, come Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data, Intelligenza Artificiale e Cognitive Computing, che registrano un trend di crescita nettamente superiore alla media del comparto digitale. In particolare, è l’Intelligenza Artificiale ad essere la protagonista indiscussa della trasformazione economica, sociale e produttiva, segnando l’inizio di una nuova era dell’innovazione. In questo scenario, Reti si posiziona come un partner strategico della trasformazione digitale, affiancando imprese e istituzioni che desiderano affrontare l’innovazione con consapevolezza, competenza e responsabilità", ha detto il Presidente e AD"Nel primo semestre dell’anno abbiamo, collaborando con partner strategici e promuovendo iniziative ad alto valore aggiunto. Il sostegno alla ricerca, attraverso la partecipazione attiva agli Osservatori del Politecnico di Milano, e la creazione di momenti di confronto tramite eventi e webinar hanno alimentato il dialogo con la nostra community, offrendo un aggiornamento costante sui trend tecnologici emergenti e sulle trasformazioni del mercato.I risultati raggiunti riflettono un trend positivo, costruito su un network di relazioni autentiche, partnership solide, professionalità e visione strategica con l’obiettivo di promuovere un’innovazione sempre più accessibile, capillare e sostenibile.”