TPS, archivia il primo semestre con utile netto di 2,19 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo TPS
chiude il primo semestre 2025 con ricavi consolidati pari a 25,6 milioni di euro
, in calo da 26,6 milioni nel pari periodo dell'esercizio precedente. La variazione del volume d’affari è da imputare allo spostamento di alcune attività nella seconda parte dell’anno e alla riduzione di attività di progettazione e di comunicazione digitale per il settore industriale automotive.
L’EBITDA
si attesta a 4,6 milioni
, in linea con il primo semestre 2024, mentre in termini percentuali passa dal 17,3% al 18%. L’EBIT
è pari a 3,3 milioni
(3,5 milioni al 30 giugno 2024).
Il conto economico chiude con un utile netto
di 2,19 milioni, di cui 2,03 migliaia di competenza del Gruppo.
La Posizione Finanziaria Netta
prima dell’applicazione del principio IFRS 16 passa da -18,8 milioni di fine 2024 a -20,4 milioni. A seguito dell’impatto del suddetto principio sui diritti d’uso e leasing, la PFN passa a -17,9 milioni rispetto a -16,4 milioni al 31 dicembre 2024.
La Generazione di Cassa Operativa
(Flusso Finanziario della Gestione Reddituale) nel semestre è stata pari a 4,1 milioni.