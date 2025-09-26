TPS, archivia il primo semestre con utile netto di 2,19 milioni

TPS

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo semestre 2025 con, in calo da 26,6 milioni nel pari periodo dell'esercizio precedente. La variazione del volume d’affari è da imputare allo spostamento di alcune attività nella seconda parte dell’anno e alla riduzione di attività di progettazione e di comunicazione digitale per il settore industriale automotive.L’si attesta a, in linea con il primo semestre 2024, mentre in termini percentuali passa dal 17,3% al 18%. L’è pari a(3,5 milioni al 30 giugno 2024).Il conto economico chiude con undi 2,19 milioni, di cui 2,03 migliaia di competenza del Gruppo.Laprima dell’applicazione del principio IFRS 16 passa da -18,8 milioni di fine 2024 a -20,4 milioni. A seguito dell’impatto del suddetto principio sui diritti d’uso e leasing, la PFN passa a -17,9 milioni rispetto a -16,4 milioni al 31 dicembre 2024.La(Flusso Finanziario della Gestione Reddituale) nel semestre è stata pari a 4,1 milioni.