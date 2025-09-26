UE autorizza creazione di una joint venture tra Meta e Reliance

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
tra Meta Platforms
degli Stati Uniti e Reliance Industries dell'India. L'operazione riguarda principalmente il mercato dei servizi di intelligenza artificiale per le imprese.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo
. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.