Milano 13:25
42.443 +0,48%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:25
9.253 +0,42%
Francoforte 13:25
23.608 +0,31%

UE autorizza creazione di una joint venture tra Meta e Reliance

Economia
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra Meta Platforms degli Stati Uniti e Reliance Industries dell'India. L'operazione riguarda principalmente il mercato dei servizi di intelligenza artificiale per le imprese.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
