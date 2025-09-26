VIMI Fasteners, ricavi in calo ma balzo dell'utile nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025, idi VIMI Fasteners si sono attestati arispetto ai 30,0 milioni dello stesso periodo nel 2024.L'andamento riflette il "rallentamento dei mercati internazionali, iniziato nella seconda metà dell'anno precedente che ha influenzatoil fatturato dei primi mesi del 2025 non ancora compensato dall’entrata a regime di volumi produttivi per ordini da nuovi clienti", osserva la società.Il semestre ha segnato poi una netta inversione di tendenza per quanto riguarda l', che sono aumentati dell'11% rispetto al primo semestre 2024. Questo risultato positivo si riflette direttamente sul portafoglio ordini del Gruppo, che al 30 giugno 2025, con scadenza entro fine anno, ha raggiunto i 25,1 milioni, superando i 24,0 milioni registrati alla stessa data del 2024.L’si attesta a 4,3 milioni, pari al 15,1% dei ricavi, in miglioramento rispetto ai 3,6 milioni (11,9% dei ricavi) del 30 giugno 2024.Il Gruppo chiude il primo semestre con undi 1,1 milioni, rispetto a un risultato di 0,4 milioni rilevato nel primo semestre 2024. Il livello degli ammortamenti, pari a 2,3 milioni (in linea con il periodo di confronto), deriva dal piano di investimenti realizzato negli ultimi anni e dalla rilevazione dei contratti di affitto e leasing contabilizzati secondo quanto previsto dallo standard IFRS16.Al 30 giugno 2025 si rileva, infine, un miglioramento del livello di, che raggiunge un valore pari a 20,4 milioni, in leggera riduzione rispetto ai 20,7 milioni del 31 dicembre 2024. Tale variazione, seppur marginale, sconta tuttavia l’introduzione dei dazi, pari al 50% del costo di import, che l’amministrazione statunitense ha introdotto sulle esportazioni di acciaio negli USA.