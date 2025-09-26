Milano 9:09
Wall Street debole. Dati PIL e lavoro allontanano taglio tassi

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Finale debole per la borsa di New York, dopo che il calo inaspettato delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno.

Tra gli indici statunitensi, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 45.947 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 6.605 punti.

Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,43%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,39%.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti sanitario (-1,67%), beni di consumo secondari (-1,47%) e materiali (-1,21%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+5,20%), Apple (+1,81%), Chevron (+0,97%) e Cisco Systems (+0,79%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amgen, che ha chiuso a -2,82%.

Scivola Nike, con un netto svantaggio del 2,78%.

In rosso Merck, che evidenzia un deciso ribasso del 2,60%.

Spicca la prestazione negativa di Salesforce, che scende del 2,01%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+8,87%), Marvell Technology (+4,64%), Synopsys (+4,08%) e Charter Communications (+2,73%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated, che ha chiuso a -6,95%.

In apnea Tesla Motors, che arretra del 4,38%.

Tonfo di Lululemon Athletica, che mostra una caduta del 4,02%.

Constellation Energy scende del 3,77%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Venerdì 26/09/2025
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 58,2 punti)

Lunedì 29/09/2025
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (preced. -0,4%)

Martedì 30/09/2025
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,2%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 2,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (preced. 97,4 punti).
