Wall Street debole. Dati PIL e lavoro allontanano taglio tassi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

beni di consumo secondari

materiali

IBM

Apple

Chevron

Cisco Systems

Amgen

Nike

Merck

Salesforce

Intel

Marvell Technology

Synopsys

Charter Communications

MicroStrategy Incorporated

Tesla Motors

Lululemon Athletica

Constellation Energy

(Teleborsa) - Finale debole per la borsa di New York, dopo che il calo inaspettato delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno.Tra gli indici statunitensi, si è mosso sotto la parità il, che scende a 45.947 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 6.605 punti.Poco sotto la parità il(-0,43%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,39%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,67%),(-1,47%) e(-1,21%).Tra i(+5,20%),(+1,81%),(+0,97%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,82%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,01%.Tra i(+8,87%),(+4,64%),(+4,08%) e(+2,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,95%.In apnea, che arretra del 4,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,02%.scende del 3,77%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 58,2 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -0,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 2,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 97,4 punti).