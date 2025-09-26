Wall Street debole. Dati PIL e lavoro allontanano taglio tassi

(Teleborsa) - Finale debole per la borsa di New York, dopo che il calo inaspettato delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno.
Tra gli indici statunitensi, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 45.947 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che archivia la giornata sotto la parità a 6.605 punti.
Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,43%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,39%.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia
. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti sanitario
(-1,67%), beni di consumo secondari
(-1,47%) e materiali
(-1,21%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, IBM
(+5,20%), Apple
(+1,81%), Chevron
(+0,97%) e Cisco Systems
(+0,79%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amgen
, che ha chiuso a -2,82%.
Scivola Nike
, con un netto svantaggio del 2,78%.
In rosso Merck
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,60%.
Spicca la prestazione negativa di Salesforce
, che scende del 2,01%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Intel
(+8,87%), Marvell Technology
(+4,64%), Synopsys
(+4,08%) e Charter Communications
(+2,73%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated
, che ha chiuso a -6,95%.
In apnea Tesla Motors
, che arretra del 4,38%.
Tonfo di Lululemon Athletica
, che mostra una caduta del 4,02%. Constellation Energy
scende del 3,77%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Venerdì 26/09/2025
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 58,2 punti) Lunedì 29/09/2025
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (preced. -0,4%) Martedì 30/09/2025
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,2%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 2,1%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 97,4 punti).