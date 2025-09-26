Wall Street in rialzo con focus al Pce core e interventi dei banchieri Fed

Intel

S&P 100

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori sui dati macroeconomici e sugli interventi dei banchieri centrali statunitensi.Prima della campanella, è emerso che l’, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, è aumentato dello 0,2% di agosto su base mensile, in linea con il dato di luglio e le stime. Su base annua, il dato core è aumentato del 2,9%, in linea con le indicazioni degli analisti e il dato precedente.Sempre ad agosto, ilè aumentato 0,4% su base mensile, in linea con il mese precedente ma superiore al +0,3% atteso dagli analisti. La(PCE) è aumentata dello 0,6%, di poco superiore al +0,5% di luglio e stimato dal consensus.Dati chiave dell'inflazione che dovrebbe fornire nuovi spunti per le prossime mosse della Fed sui tassi di interesse.Da monitorare anche i commenti del presidente della Federal Reserve Bank di Richmonde della vicepresidente della Fed per la supervisioneSul fronte geopolitico, a preoccupare gli investitori è l’di dazi del 100% sui prodotti farmaceutici di marca, imposte del 25% sugli autocarri pesanti, dazi del 50% sugli armadi da cucina e sui mobili da bagno importati e di una tariffa del 30% sui mobili imbottiti, tra gli altri.Sull'azionario da segnalare la performance didopo indiscrezioni secondo cui il produttore di chip avrebbe contattato Taiwan Semiconductor Manufacturing per investimenti nella produzione o partnership.Guardando ai, in evidenza ilun rialzo dello 0,81%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; bene anche l', che arriva a 6.642 punti (+0,57%). Sopra la parità anche il(+0,25%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,40%).