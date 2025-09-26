Milano 16:39
Wall Street in rialzo con focus al Pce core e interventi dei banchieri Fed
(Teleborsa) - Wall Street apre in frazionale rialzo, con l'attenzione degli investitori sui dati macroeconomici e sugli interventi dei banchieri centrali statunitensi.

Prima della campanella, è emerso che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali, Pce core, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, è aumentato dello 0,2% di agosto su base mensile, in linea con il dato di luglio e le stime. Su base annua, il dato core è aumentato del 2,9%, in linea con le indicazioni degli analisti e il dato precedente.
Sempre ad agosto, il reddito personale è aumentato 0,4% su base mensile, in linea con il mese precedente ma superiore al +0,3% atteso dagli analisti. La spesa per consumi personali (PCE) è aumentata dello 0,6%, di poco superiore al +0,5% di luglio e stimato dal consensus.

Dati chiave dell'inflazione che dovrebbe fornire nuovi spunti per le prossime mosse della Fed sui tassi di interesse.

Da monitorare anche i commenti del presidente della Federal Reserve Bank di Richmond Thomas Barkin e della vicepresidente della Fed per la supervisione Michelle Bowman.

Sul fronte geopolitico, a preoccupare gli investitori è l’annuncio del presidente Trump di dazi del 100% sui prodotti farmaceutici di marca, imposte del 25% sugli autocarri pesanti, dazi del 50% sugli armadi da cucina e sui mobili da bagno importati e di una tariffa del 30% sui mobili imbottiti, tra gli altri.

Sull'azionario da segnalare la performance di Intel dopo indiscrezioni secondo cui il produttore di chip avrebbe contattato Taiwan Semiconductor Manufacturing per investimenti nella produzione o partnership.

Guardando ai principali indici, in evidenza il Dow Jones un rialzo dello 0,81%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; bene anche l'S&P-500, che arriva a 6.642 punti (+0,57%). Sopra la parità anche il Nasdaq 100 (+0,25%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,40%).

