Wall Street prosegue tonica

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,68%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.634 punti. Sulla parità il(+0,19%); in moderato rialzo l'(+0,26%).Sul fronte, ad agosto l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali,, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, è aumentato dello 0,2% su base mensile, in linea con il dato di luglio e le stime. Su base annua, il dato core è aumentato del 2,9%, in linea con le indicazioni degli analisti e il dato precedente.Il presidente della Fed Bank di Richmondin un’intervista ha detto di avere una fiducia molto bassa nelle previsioni di inflazione in questo momento, dato che i dazi continuano ad avere un impatto sull’economia.Rivisto invece al ribasso l'indice che misura la, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di settembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 55,1 punti dai 55,4 della lettura preliminare e rispetto ai 58,2 del mese precedente.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,62%),(+0,99%) e(+0,97%).del Dow Jones,(+3,88%),(+1,85%),(+1,14%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+5,88%),(+5,52%),(+4,74%) e(+3,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,43%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 58,2 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -0,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,2%).