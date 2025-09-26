Wall Street prosegue tonica

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,68%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.634 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(+0,19%); in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,26%).
Sul fronte macroeconomico
, ad agosto l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali, Pce core
, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, è aumentato dello 0,2% su base mensile, in linea con il dato di luglio e le stime. Su base annua, il dato core è aumentato del 2,9%, in linea con le indicazioni degli analisti e il dato precedente.
Il presidente della Fed Bank di Richmond Thomas Barkin
in un’intervista ha detto di avere una fiducia molto bassa nelle previsioni di inflazione in questo momento, dato che i dazi continuano ad avere un impatto sull’economia.
Rivisto invece al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi
, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di settembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 55,1 punti dai 55,4 della lettura preliminare e rispetto ai 58,2 del mese precedente.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+1,62%), utilities
(+0,99%) e beni di consumo secondari
(+0,97%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Boeing
(+3,88%), IBM
(+1,85%), Goldman Sachs
(+1,14%) e Merck
(+1,12%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cisco Systems
, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.
Contrazione moderata per Nike
, che soffre un calo dello 0,82%.
Sottotono Nvidia
che mostra una limatura dello 0,79%.
Deludente Apple
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Globalfoundries
(+5,88%), Intel
(+5,52%), Paccar
(+4,74%) e AppLovin
(+3,53%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Shopify
, che continua la seduta con -2,43%.
Calo deciso per Advanced Micro Devices
, che segna un -1,92%.
Sotto pressione Old Dominion Freight Line
, con un forte ribasso dell'1,84%.
Soffre Costco Wholesale
, che evidenzia una perdita dell'1,81%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Venerdì 26/09/2025
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 58,2 punti) Lunedì 29/09/2025
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (preced. -0,4%) Martedì 30/09/2025
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,2%).