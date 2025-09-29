Alfonsino, EBITDA in crescita nel semestre

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso ilconpari a, in calo dell’11% rispetto ai 1,5 milioni del 2024.Lamostra però un netto miglioramento: l’cresce del 157% a 340 mila euro, mentre lasi riduce a 120 mila euro (-54% rispetto ai -260 mila del primo semestre 2024).Laè negativa per 1 milione di euro, in lieve miglioramento rispetto a fine 2024 (-1,1 milioni).La società ha evidenziato i primi benefici derivanti dall’integrazione del ramo d’azienda di, che ha portato all’attivazione dei servizi a Messina e Milazzo, oltre a nuove partnership nazionali con marchi come I Love Poke, KFC e Superò., Amministratore Delegato di Alfonsino, ha commentato: "Questo primo semestre 2025 rappresenta per noi una tappa cruciale del percorso di consolidamento del nuovo modello di business avviato oltre un anno fa. Abbiamo lavorato intensamente sull’ottimizzazione della struttura operativa, con un’attenzione mirata all’efficienza dei costi e alla qualità dei processi, e i risultati parlano chiaro: l’EBITDA ha raggiunto i 340 mila euro, in crescita del 157% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente"."Al tempo stesso, nei prossimi sei mesi, inizieranno a manifestarsi gli effetti operativi dell’integrazione del ramo d’azienda di Mylillo per l’apertura del servizio nella città di Messina. Un’operazione strategica che ha già ampliato il nostro posizionamento geografico, ma che vedrà una vera concretizzazione sul piano economico nel corso del secondo semestre del 2025, contribuendo in termini di crescita di volumi – ha aggiunto –. L’obiettivo rimane chiaro: continuare a migliorare i margini, tornare a crescere in volumi e avvicinarci sempre più alla nostra visione di lungo periodo, quella di diventare una super app di servizi, capace di rispondere in modo integrato ai bisogni quotidiani delle comunità locali".