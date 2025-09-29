Arterra Bioscience, semestre in forte crescita: utile più che raddoppiato

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconin forte crescita, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Semestrale al 30 giugno. Ilè salito a(+35,5% rispetto al primo semestre 2024), trainato dall’aumento delle vendite di materie prime cosmetiche e dal contributo dei progetti finanziati.L’è quasi triplicato a(+143%), con undel 37,6% (21% nel 2024), mentre l’ha raggiunto 1,0 milioni (margine 33,1%). L’si è attestato a, più che raddoppiato rispetto ai 0,5 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno.Dal punto di vista patrimoniale, laresta solida con 5,7 milioni di cassa (in aumento dai 5,6 milioni di fine 2024) e unpari a 11,7 milioni di euro."In linea con i segnali registrati alla fine del 2024, il primo semestre del 2025 ha confermato l’aumento del fatturato delle materie prime cosmetiche e il netto incremento della voce altri ricavi riferita principalmente ai contributi in conto capitale maturati sui progetti finanziati – ha commentato, Co-Founder e Amministratore Delegato di Arterra –. Si evidenzia, inoltre, che l’andamento delle vendite dei primi mesi del secondo semestre 2025 conferma il trend di crescita fatto registrare nel primo semestre, e ci fa ben sperare sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati per l’anno in corso. I progetti di ricerca in corso sono tecnologicamente molto avanzati e stanno dando risultati estremamente interessanti che ci consentiranno di portare sul mercato prodotti altamente innovativi per il prossimo futuro”.