Prysmian, utile netto 2025 quasi raddoppiato a 1,27 miliardi e dividendo in rialzo

(Teleborsa) - Prysmian ha archiviato l'esercizio 2025 come il migliore di sempre. Il Gruppo ha chiuso l'anno con un utile netto record
di 1,27 miliardi di euro
, in crescita del 74,2% rispetto all'anno precedente, e un EBITDA adjusted
salito a 2,39 miliardi di euro
. La solidità dei risultati è stata accompagnata da una generazione di cassa superiore alle previsioni
, con un Free Cash Flow
di 1,17 miliardi di euro
che ha permesso di ridurre significativamente l'indebitamento finanziario netto a 3,09 miliardi di euro.Massimo Battaini
, CEO di Prysmian, ha dichiarato: "Quest’anno straordinario rappresenta un ulteriore traguardo importante ed è solo l’inizio di un nuovo capitolo di crescita e redditività. L’eccellente quarto trimestre e il primo anno del nostro piano strategico “Accelerating Growth” confermano che siamo sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi di medio termine. Con l’acquisizione di Channell e l’integrazione di Encore Wire, Prysmian ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di realizzare con successo operazioni di M&A in grado di generare valore, dando impulso alla strategia di diventare solutions provider".
Il quarto trimestre
ha evidenziato una spinta decisiva nei settori ad alto valore
aggiunto, con il segmento Transmission
che ha raggiunto margini "best-in-class" del 20,9%, centrando gli obiettivi del 2028 con tre anni di anticipo. Il portafoglio ordini
complessivo ha raggiunto i 17 miliardi di euro
, garantendo una visibilità di lungo periodo supportata anche dalle recenti acquisizioni strategiche di Encore Wire
e Channell
.
Anche la divisione Power Grid
ha mostrato una forte accelerazione, con una crescita organica del 12,8% trainata dagli investimenti nelle reti elettriche in Nord America e nell'area EMEA.
Sul fronte della sostenibilità
e del coinvolgimento sociale, Prysmian ha annunciato che il 50% dei propri dipendenti è oggi azionista della società, traguardo che riflette il successo del piano strategico "Accelerating Growth
". In virtù di questi risultati straordinari, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti un incremento del dividendo
del 13%, portandolo a 0,90 euro per azione
.
Per il 2026
, il Gruppo punta a un ulteriore miglioramento dei conti, stimando un EBITDA adjusted
nell'intervallo tra 2,62 e 2,77 miliardi di euro.