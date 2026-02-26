Prysmian, utile netto 2025 quasi raddoppiato a 1,27 miliardi e dividendo in rialzo

(Teleborsa) - Prysmian ha archiviato l'esercizio 2025 come il migliore di sempre. Il Gruppo ha chiuso l'anno con undi, in crescita del 74,2% rispetto all'anno precedente, e unsalito a. La solidità dei risultati è stata accompagnata da una, con undiche ha permesso di ridurre significativamente l'indebitamento finanziario netto a 3,09 miliardi di euro., CEO di Prysmian, ha dichiarato: "Quest’anno straordinario rappresenta un ulteriore traguardo importante ed è solo l’inizio di un nuovo capitolo di crescita e redditività. L’eccellente quarto trimestre e il primo anno del nostro piano strategico “Accelerating Growth” confermano che siamo sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi di medio termine. Con l’acquisizione di Channell e l’integrazione di Encore Wire, Prysmian ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di realizzare con successo operazioni di M&A in grado di generare valore, dando impulso alla strategia di diventare solutions provider".Ilha evidenziato una spinta decisiva neiaggiunto, con ilche ha raggiunto margini "best-in-class" del 20,9%, centrando gli obiettivi del 2028 con tre anni di anticipo. Ilcomplessivo ha raggiunto i, garantendo una visibilità di lungo periodo supportata anche dalle recenti acquisizioni strategiche diAnche la divisioneha mostrato una forte accelerazione, con una crescita organica del 12,8% trainata dagli investimenti nelle reti elettriche in Nord America e nell'area EMEA.Sul fronte dellae del coinvolgimento sociale, Prysmian ha annunciato che il 50% dei propri dipendenti è oggi azionista della società, traguardo che riflette il successo del piano strategico "". In virtù di questi risultati straordinari, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti un incremento deldel 13%, portandolo aPer il, il Gruppo punta a un ulteriore miglioramento dei conti, stimando unnell'intervallo tra 2,62 e 2,77 miliardi di euro.