Assofin, nella compagine associativa entrano Bancomat e Worldline

(Teleborsa) - Assofin
, Associazione Italiana del Credito al Consumo, Immobiliare e dei Pagamenti, annuncia che, nel corso del Consiglio Direttivo di settembre, sono state ammesse nella compagine associativa due nuove associate del comparto Payments
: Bancomat
e Worldline
.
Si tratta di due operatori di primaria importanza
nel panorama dei pagamenti. Bancomat rappresenta da oltre quarant’anni uno dei circuiti di riferimento per i pagamenti elettronici in Italia. Worldline, leader mondiale nei servizi di pagamento digitali, con una significativa presenza in Italia, ricopre un ruolo centrale nello sviluppo di servizi innovativi e sicuri per merchant, istituzioni finanziarie e consumatori.Umberto Filotto
, Segretario Generale di Assofin, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere Bancomat e Worldline tra le nostre associate. La loro presenza arricchisce la rappresentanza del comparto dei pagamenti all’interno dell’Associazione ed offrirà nuovi stimoli e prospettive per lo sviluppo delle attività associative e il confronto con le istituzioni e il mercato".
Le nuove adesioni si collocano in un momento particolarmente significativo per Assofin, che il 25 settembre ha presentato a Milano - assieme ai partner Ipsos e Nomisma powered by CRIF - la XXIII edizione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments
, appuntamento di riferimento per l’analisi dell’evoluzione del mercato e delle nuove sfide legate a innovazione e sicurezza. Dal Rapporto emerge con chiarezza il percorso di crescita e consolidamento dei pagamenti digitali in Italia
, in atto ormai da anni. Il cashless
è progressivamente diventato la modalità prevalente di pagamento per gli italiani, che sempre più vi ricorrono anche per importi particolarmente contenuti.