Assofin, nella compagine associativa entrano Bancomat e Worldline

Worldline

(Teleborsa) -, Associazione Italiana del Credito al Consumo, Immobiliare e dei Pagamenti, annuncia che, nel corso del Consiglio Direttivo di settembre, sono state ammesse nella compagine associativaSi tratta di due operatori dinel panorama dei pagamenti. Bancomat rappresenta da oltre quarant’anni uno dei circuiti di riferimento per i pagamenti elettronici in Italia. Worldline, leader mondiale nei servizi di pagamento digitali, con una significativa presenza in Italia, ricopre un ruolo centrale nello sviluppo di servizi innovativi e sicuri per merchant, istituzioni finanziarie e consumatori., Segretario Generale di Assofin, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere Bancomat e Worldline tra le nostre associate. La loro presenza arricchisce la rappresentanza del comparto dei pagamenti all’interno dell’Associazione ed offrirà nuovi stimoli e prospettive per lo sviluppo delle attività associative e il confronto con le istituzioni e il mercato".Le nuove adesioni si collocano in un momento particolarmente significativo per Assofin, che il 25 settembre ha presentato a Milano - assieme ai partner Ipsos e Nomisma powered by CRIF - la XXIII edizione dell’, appuntamento di riferimento per l’analisi dell’evoluzione del mercato e delle nuove sfide legate a innovazione e sicurezza. Dal Rapporto emerge con chiarezza il percorso di, in atto ormai da anni. Ilè progressivamente diventato la modalità prevalente di pagamento per gli italiani, che sempre più vi ricorrono anche per importi particolarmente contenuti.