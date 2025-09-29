Avvio di settimana positivo per il mercato americano

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per Wall Street
, mentre l'attenzione degli degli investitori è rivolta a un importante rapporto sull’occupazione
in calendario questa settimana e valutano le implicazioni di un imminente shutdown
per il bilancio degli Stati Uniti.
Nelle prossime ore il presidente Trump incontrerà i principali esponenti del Congresso qualora i due partiti non riuscissero a trovare un'intesa su un disegno di legge di spesa a breve termine. Il disegno di legge finanzierebbe il governo solo fino a metà novembre e dovrà essere approvato entro il 1° ottobre
.
Sul fronte delle banche centrali, la presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland Beth Hammack
ha dichiarato che i rischi di inflazione superano le preoccupazioni sulla fragilità del mercato del lavoro
, segnalando il sostegno al mantenimento di tassi di interesse più elevati.
Parlando a una conferenza della BCE, Hammack ha affermato che l’inflazione "continua a essere la preoccupazione maggiore" riguardo al duplice mandato della Fed e che le pressioni sui prezzi stanno "andando nella direzione sbagliata". "Penso che dobbiamo mantenere una posizione restrittiva della politica
per garantire che possiamo riportare l’inflazione al nostro obiettivo", ha dichiarato Hammack, indicando opposizione a ulteriori tagli dei tassi di interesse
da parte della banca centrale.
Sul mercato azionario, da segnalare che Beta Technologies
, produttore di aeromobili elettrici, ha presentato la domanda per un’IPO negli Stati Uniti
, pianificando di quotarsi alla Borsa di New York con il ticker "BETA". Mentre, Johnson & Johnson
ha annunciato che la FDA ha approvato TREMFYA
per il trattamento di bambini di età pari o superiore a sei anni che pesano almeno 40 kg e sono affetti da psoriasi a placche da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica o alla fototerapia, oppure affetti da artrite psoriasica attiva.
Guardando ai principali indici
, poco mosso il Dow Jones
che cede lo 0,05%; bene l'S&P-500
che avanza dello 0,41% a 6.671 punti. Fa ancora il Nasdaq 100
(+0,85%); sopra la parità anche l'S&P 100
(+0,46%).