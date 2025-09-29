BasicNet, buyback per oltre 300 mila euro

BasicNet

BasicNet

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 22 al 26 settembre 2025, haal prezzo medio di 7,106 euro, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.083.000 azioni proprie, pari al 14,969% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 7,01 euro.