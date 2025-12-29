Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 18:51
25.484 -0,63%
Dow Jones 18:51
48.431 -0,57%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Fine Foods, buyback per oltre 100 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Fine Foods, buyback per oltre 100 mila euro
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, il 22 e il 23 dicembre 2025, complessivamente 11.500 azioni proprie (pari allo 0,0450% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,5555 euro per un controvalore pari a 109.888,78 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 23 dicembre il produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.577.089 azioni proprie, pari al 6,1701% del capitale sociale.

A Milano, intanto , migliora l'andamento di Fine Foods & Pharmaceuticals, che si attesta a 9,5 euro, con un aumento dello 0,21%.
Condividi
```