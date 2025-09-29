Circle, nuova proposta progettuale di interoperabilità digitale da 100.000 euro

Circle Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha firmato un, del valore di circae della durata di 9 mesi, con un gruppo internazionale che offre soluzioni personalizzate di logistica e trasporto, combinando esperienza, innovazione e una rete globale.Ilmira a rafforzare l’interoperabilità tra sistemi gestionali, nodi logistici e operatori della supply chain, con l’obiettivo di guidare l’innovazione nella logistica intermodale attraverso la digitalizzazione dei documenti di trasporto e l’allineamento con le normative europee, in particolare il regolamento eFTI (EU 1056/2020).Ildell’iniziativa è rappresentato da, messa a disposizione di clienti e partner come piattaforma unica di integrazione con SIMA - azienda leader dello sviluppo software nel mondo del Trasporto, Logistica, Spedizioni e Distribuzione, parte del Gruppo Zucchetti), operatori ferroviari, compagnie marittime e nodi logistici. L’evoluzione dell’ecosistema federativo MILOS, con l’integrazione del connettore digitale e-CMR / e-DDT, garantisce interoperabilità con i principali nodi logistici, consentendo di automatizzare preavvisi e scambi informativi, riducendo tempi di accesso e aumentando l’efficienza operativa.Un ulteriore sviluppo, a, sono le valutazioni in corso per l’estensione su due tratte strategiche intermodali a livello europeo. La proposta include anche l’ampliamento delle fonti dati tramite l’integrazione con sistemi telematici di bordo e cronotachigrafi (fra cui anche Telepass e KMaster), per migliorare la pianificazione, il monitoraggio in tempo reale e la reattività della logistica intermodale, sia su mezzi propri sia dei sub-vettori."Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una logistica realmente integrata e federativa", dichiara, CEO di Circle Group. "Puntiamo a coniugare innovazione tecnologica e compliance normativa, favorendo uno scambio dati trasparente, sicuro e interoperabile tra imprese, nodi logistici e autorità, come da obiettivi del piano industriale Connect 4 Agile Growth".