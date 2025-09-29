Milano 17:29
El.En., rilevate 15.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - El.En., società attiva nel mercato dei laser quotata all'Euronext STAR Milan, ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha acquistato, tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamente 15.000 azioni ordinarie al prezzo unitario medio di 11,0221 euro, per un controvalore pari a 165.332,17 euro.

Al 29 settembre, la società ha in portafoglio un totale di 217.530 azioni proprie pari allo 0,2711% del capitale sociale.

Sul listino milanese, intanto, il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 11,14 euro.





