El.En., rilevate 15.000 azioni proprie

(Teleborsa) - El.En.
, società attiva nel mercato dei laser quotata all'Euronext STAR Milan, ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha acquistato
, tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamente 15.000 azioni ordinarie
al prezzo unitario medio di 11,0221 euro, per un controvalore
pari a 165.332,17 euro
.
Al 29 settembre, la società ha in portafoglio un totale di 217.530 azioni proprie pari allo 0,2711% del capitale sociale.
Sul listino milanese, intanto, il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 11,14 euro.