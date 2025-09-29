El.En., rilevate 15.000 azioni proprie

El.En.

Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser quotata all'Euronext STAR Milan, ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha, tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamenteal prezzo unitario medio di 11,0221 euro, per unpari aAl 29 settembre, la società ha in portafoglio un totale di 217.530 azioni proprie pari allo 0,2711% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto, ilestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 11,14 euro.