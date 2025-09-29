Ferrari, acquistate azioni proprie per oltre 22,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 22 al 26 settembre 2025, un totale di 56.297 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 406,7209 euro, per un controvalore
pari a 22.897.164,19 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 26 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 99.130.160,87 Euro per n. 242.324 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 33.447.541,72 USD per n. 69.609 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 26 settembre 2025 Ferrari deteneva 16.017.908 azioni proprie ordinarie pari all'8,82% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 26 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.322.953 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.770.247.853,29 euro.
A Piazza Affari, intanto, il Cavallino rampante di Maranello
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 411,6 euro.