Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:32
24.633 +0,53%
Dow Jones 17:32
46.170 -0,17%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Fiducia economia Unione Europea in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia economia Unione Europea in settembre
Unione Europea, Fiducia economia in settembre pari a 95,5 punti, in aumento rispetto al precedente 95,3 punti (la previsione era 95,2 punti).
