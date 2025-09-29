Milano 17:29
Fiducia imprese Unione Europea in settembre

Fiducia imprese Unione Europea in settembre
Unione Europea, Fiducia imprese in settembre pari a -10,3 punti, in calo rispetto al precedente -10,2 punti (la previsione era -10,9 punti).

