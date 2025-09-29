Fine Foods, azioni proprie al 5% del capitale sociale

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 16.361 azioni proprie
(pari allo 0,0640% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,9230 euro per un controvalore
pari a 145.989,19 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 26 settembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.293.812 azioni proprie, pari al 5,0618% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Fine Foods & Pharmaceuticals
che si posiziona a 8,7 euro.