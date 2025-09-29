Milano 14:23
Fine Foods, azioni proprie al 5% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Fine Foods, azioni proprie al 5% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 16.361 azioni proprie (pari allo 0,0640% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,9230 euro per un controvalore pari a 145.989,19 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 26 settembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.293.812 azioni proprie, pari al 5,0618% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Fine Foods & Pharmaceuticals che si posiziona a 8,7 euro.


