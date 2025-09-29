Gentili Mosconi: ricavi in crescita nel primo semestre 2025, utile netto in pareggio

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e personalizzazione di tessuti per il lusso, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2025.I ricavi netti si attestano a, in crescita del 4% rispetto ai 22,7 milioni del primo semestre 2024, grazie al contributo delle controllate e al consolidamento della neoacquisitaIlè pari al 51,4% dei ricavi (51,4 milioni, in crescita da 11,9 milioni), seppur in lieve flessione percentuale rispetto al 52,5% del 2024.L’cala a(da 2,7 milioni), riflettendo la fase di assestamento delle recenti acquisizioni, mentre l’Adjustedscende a 0,1 milioni (da 2,1 milioni). Lsi chiude in sostanziale pareggio, rispetto agli 1,8 milioni del primo semestre 2024.Lanetta resta solida e "cash positive" per, rispetto ai 12,9 milioni di fine 2024., Presidente e CEO di Gentili Mosconi, ha commentato: "Il primo semestre ha risentito di un avvio d’anno debole, in linea con l’andamento complesso del settore, ma a partire da aprile abbiamo registrato una progressiva ripresa degli ordinativi che ci consente di guardare al secondo semestre con fiducia. La neo-acquisita Manifatture Tessili Bianchi, dopo un fisiologico periodo iniziale di integrazione, sta consolidando i volumi e contribuirà in maniera crescente già nella seconda parte dell’anno. Bene anche le controllate industriali: Emme ha confermato i livelli del 2024, mentre Tintoria Comacina è cresciuta di oltre il 30% nel semestre grazie all’acquisizione di nuovi clienti e all’incremento delle lavorazioni per la Capogruppo e potrà accelerare ulteriormente grazie alle sinergie con le altre società del Gruppo. Questi progressi ci permettono di affrontare con rinnovata fiducia il percorso di crescita e di consolidamento avviato dal Gruppo".