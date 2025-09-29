Gentili Mosconi: ricavi in crescita nel primo semestre 2025, utile netto in pareggio

(Teleborsa) - Gentili Mosconi
, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e personalizzazione di tessuti per il lusso, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2025.
I ricavi netti si attestano a 23,6 milioni di euro
, in crescita del 4% rispetto ai 22,7 milioni del primo semestre 2024, grazie al contributo delle controllate e al consolidamento della neoacquisita Manifatture Tessili Bianchi.
Il margine industriale
è pari al 51,4% dei ricavi (51,4 milioni, in crescita da 11,9 milioni), seppur in lieve flessione percentuale rispetto al 52,5% del 2024.
L’Adjusted EBITDA
cala a 1,2 milioni
(da 2,7 milioni), riflettendo la fase di assestamento delle recenti acquisizioni, mentre l’Adjusted EBIT
scende a 0,1 milioni (da 2,1 milioni). L’utile netto
si chiude in sostanziale pareggio, rispetto agli 1,8 milioni del primo semestre 2024.
La posizione finanziaria
netta resta solida e "cash positive" per 11,1 milioni
, rispetto ai 12,9 milioni di fine 2024.Francesco Gentili
, Presidente e CEO di Gentili Mosconi, ha commentato: "Il primo semestre ha risentito di un avvio d’anno debole, in linea con l’andamento complesso del settore, ma a partire da aprile abbiamo registrato una progressiva ripresa degli ordinativi che ci consente di guardare al secondo semestre con fiducia. La neo-acquisita Manifatture Tessili Bianchi, dopo un fisiologico periodo iniziale di integrazione, sta consolidando i volumi e contribuirà in maniera crescente già nella seconda parte dell’anno. Bene anche le controllate industriali: Emme ha confermato i livelli del 2024, mentre Tintoria Comacina è cresciuta di oltre il 30% nel semestre grazie all’acquisizione di nuovi clienti e all’incremento delle lavorazioni per la Capogruppo e potrà accelerare ulteriormente grazie alle sinergie con le altre società del Gruppo. Questi progressi ci permettono di affrontare con rinnovata fiducia il percorso di crescita e di consolidamento avviato dal Gruppo".