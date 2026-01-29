Mastercard, crescita solida di utili e ricavi nel 2025

(Teleborsa) - Mastercard
ha chiuso il 2025 con risultati superiori alle attese, spinta dalla resilienza della spesa dei consumatori
e dal forte rimbalzo dei viaggi internazionali
. Nel quarto trimestre, l'utile netto
è salito a 4,1 miliardi di dollari
(4,52 dollari per azione), superando il consensus di 4,25 dollari. I ricavi netti trimestrali
sono balzati del 18% a 8,8 miliardi di dollari
, sostenuti da un aumento del 7% del volume lordo di transazioni (GDV).
L'anno si è concluso con una crescita del fatturato
del 16% (15% a valuta costante). Un ruolo determinante è stato giocato dai servizi e soluzioni a valore aggiunto, cresciuti del 23%, e dalla solida tenuta della spesa transfrontaliera
(cross-border), che ha beneficiato della ripresa delle rotte transatlantiche e del Pacifico citata anche dalle principali compagnie aeree. Per l'intero anno, l'utile netto GAAP
è stato di 13,6 miliardi di dollari
, con un EPS di 15,01 dollari.
"Il 2025 è stato un altro anno solido per Mastercard, con ricavi netti in crescita del 16% rispetto all'anno precedente, o del 15% su base valutaria neutra. Stiamo ottenendo ottimi risultati grazie a programmi come l'Apple Card e a una crescita robusta dei servizi e delle soluzioni a valore aggiunto, pari al 23% (21% a valuta neutra). Il contesto macroeconomico generale è favorevole e continuiamo a riscontrare una spesa in salute sia da parte dei consumatori che delle imprese. Tutto questo, insieme a una tecnologia affidabile, un'innovazione costante e partnership profonde, alimenta le nostre performance. Focalizzati, agili e diversificati, siamo ben posizionati per le opportunità che ci attendono nel 2026", ha commentato Michael Miebach
, CEO di Mastercard.