Mastercard, crescita solida di utili e ricavi nel 2025

Mastercard

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 con risultati superiori alle attese, spinta dalla resilienza della spesa deie dal forte rimbalzo dei. Nel quarto trimestre, l'è salito a(4,52 dollari per azione), superando il consensus di 4,25 dollari. Isono balzati del 18% a, sostenuti da un aumento del 7% del volume lordo di transazioni (GDV).L'anno si è concluso con una crescita deldel 16% (15% a valuta costante). Un ruolo determinante è stato giocato dai servizi e soluzioni a valore aggiunto, cresciuti del 23%, e dalla solida tenuta della(cross-border), che ha beneficiato della ripresa delle rotte transatlantiche e del Pacifico citata anche dalle principali compagnie aeree. Per l'intero anno, l'è stato di, con un EPS di 15,01 dollari."Il 2025 è stato un altro anno solido per Mastercard, con ricavi netti in crescita del 16% rispetto all'anno precedente, o del 15% su base valutaria neutra. Stiamo ottenendo ottimi risultati grazie a programmi come l'Apple Card e a una crescita robusta dei servizi e delle soluzioni a valore aggiunto, pari al 23% (21% a valuta neutra). Il contesto macroeconomico generale è favorevole e continuiamo a riscontrare una spesa in salute sia da parte dei consumatori che delle imprese. Tutto questo, insieme a una tecnologia affidabile, un'innovazione costante e partnership profonde, alimenta le nostre performance. Focalizzati, agili e diversificati, siamo ben posizionati per le opportunità che ci attendono nel 2026", ha commentato, CEO di Mastercard.