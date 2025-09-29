ICC, semestrale con ricavi in crescita e cassa positiva

International Care Company

(Teleborsa) -, società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato i risultati del primo semestre 2025.si attestano a, in aumento del 2,1% rispetto ai 3,947 milioni dello stesso periodo del 2024. Considerando l’effetto di contratti persi e acquisiti per circa 330 mila euro, ladel semestre sarebbe pari al 22,7%. L’mostra un miglioramento a -17 mila euro rispetto ai -90 mila euro del primo semestre 2024, mentre il risultato operativo (EBIT) segna -443 mila euro, con un progresso di 57 mila euro rispetto al 2024.Ilsi riduce a -391 mila euro (da -432 mila), mentre l’passa a 437 mila euro cash positive, a fronte di un debito di 162 mila euro al 31 dicembre 2024."I risultati del primo semestre 2025 confermano la solidità del nostro percorso di sviluppo e la bontà delle scelte strategiche intraprese, nonostante un contesto economico generale ancora complesso. La crescita reale dei ricavi e del fatturato, al netto degli effetti straordinari legati alla perdita di alcuni contratti storici, testimonia la capacità di International Care Company di generare valore attraverso le linee di business considerate strategiche", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company.