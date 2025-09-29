Intesa, Borla: divisione Insurance è chiaro leader nel mercato assicurativo italiano

(Teleborsa) - "La Divisione Insurance si posiziona come chiaro leader nel mercato assicurativo italiano
e, in particolare, è ormai tra i leader di mercato nel segmento non motor". Lo ha detto Virginia Borla
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, alla conferenza stampa
su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo
, uno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal CEO Carlo Messina.
"Nell'ultimo Piano di Impresa la Divisione ha rafforzato il proprio posizionamento in ambito digitale e innovazione e ha portato avanti iniziative distintive in ambito ESG
", ha sottolineato.
Borla ha evidenziato l'importanza di una pianificazione adeguata, per proteggere persone, salute, beni e aziende e ha evidenziato la Raccolta Lorda Vita e Previdenza superiore a 8,3 miliardi di euro
, la leadership nel mercato assicurativo in Italia nei settori Vita, Fondi Pensione Aperti e in particolar modo Protezione, dove il segmento Non Motor ha registrato una crescita costante dal 2014 a oggi (+22%).