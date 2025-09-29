Milano 12:07
Intesa, Borla: divisione Insurance è chiaro leader nel mercato assicurativo italiano

(Teleborsa) - "La Divisione Insurance si posiziona come chiaro leader nel mercato assicurativo italiano e, in particolare, è ormai tra i leader di mercato nel segmento non motor". Lo ha detto Virginia Borla, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, alla conferenza stampa su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, uno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal CEO Carlo Messina.

"Nell'ultimo Piano di Impresa la Divisione ha rafforzato il proprio posizionamento in ambito digitale e innovazione e ha portato avanti iniziative distintive in ambito ESG", ha sottolineato.

Borla ha evidenziato l'importanza di una pianificazione adeguata, per proteggere persone, salute, beni e aziende e ha evidenziato la Raccolta Lorda Vita e Previdenza superiore a 8,3 miliardi di euro, la leadership nel mercato assicurativo in Italia nei settori Vita, Fondi Pensione Aperti e in particolar modo Protezione, dove il segmento Non Motor ha registrato una crescita costante dal 2014 a oggi (+22%).
