Intesa, Corcos: in anticipo sul mercato con polo wealth management, posizionati al meglio

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Noi, e lo dimostra questo palazzo (la sede di via Melchiorre Gioia 22, ndr) che deriva dall'operazione con UBI. Nonostante le nostre dimensioni che ci portano a distanziare il resto del mercato, siamo. Già dieci anni fa avevamo messo insieme, cosa che oggi pare facile, il mondo del private banking con i consulenti finanziari, mentre oggi ci sono tentativi in atto. L'anno scorso abbiamo creato questo polo delle Wealth Management Divisions e quello che abbiamo creato è una realtà unica a livello mondiale". Lo ha dettodi, alla conferenza stampa su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, uno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal CEO Carlo Messina."Oggi le Divisioni Asset Management, Insurance e Private Banking di Intesa Sanpaolo si posizionano al meglio per affrontare i nuovi trend di mercato - ha spiegato - La creazione del Polo del Wealth Management, che unisce fabbriche prodotto con reti di consulenti finanziari e private banker,. Assicurazione, consulenza e gestione del risparmio contribuiscono per il 42% al risultato corrente lordo di Intesa Sanpaolo (considerando anche la quota di Banca dei Territori). La valorizzazione della consulenza allargata anche alla Protezione e alla Previdenza, le sinergie di produzione e distribuzione ed il modello di bancassurance di Gruppo, unico in Italia, portano benefici per i clienti, anche grazie alle infrastrutture digitali sempre più innovative".Corcos ha sottolineato che "non è che sono cambiati gli obiettivi di crescita per Eurizon o Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ciascuna ha obiettivi esterni di crescita. Ma, che rendono la creazione di un polo un unicum a livello internazionale, utile nel mondo complesso che ci circonda e dove c'è bisogno di una consulenza a tutto tondo".Il manager ha sottolineato che "l'e questo porta a una maggiore distruzione di valore o una minore creazione di ricchezza reale finanziaria: dobbiamo invece allocare in maniera corretta su uno scenario cambiato. Gli italiani sono anche sotto-assicurati, quindi è fondamentale avere un servizio di consulenza con tutta la struttura dietro che abbiamo noi".Parlando della struttura, Corcos ha detto che "abbiamo imparato dal passato, in quanto una delle difficoltà è non creare strutture elefantiache, mentre noi". È stata evidenziata la presenza di fabbriche prodotto di piena proprietà, reti di consulenza distintive e strumenti digitali all'avanguardia.Dal punto di viste della redditività, il polo ": siamo forti nel mondo, siamo forti in Europa e in Italia lasciamo indietro la concorrenza, per la quale comunque facciamo il tifo perchè c'è bisogno di operatori forti a livello internazionale". È comunque "fondamentale la battaglia sui costi e tenere la struttura leggera".La Wealth Management Divisions è "posizionata al meglio per affrontare i nuovi trend di mercato", ha detto Corcos, con riferimento ai temi della longevity, dell'offerta entry level, dell'offerta per clienti sofisticati e per il tema CRM e Digital. "e cercare nuovi orizzonti nei quali posizionarci", ha concluso.