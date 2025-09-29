Milano 12:06
Intesa, Corcos: in anticipo sul mercato con polo wealth management, posizionati al meglio

Banche, Finanza
(Teleborsa) - "Noi facciamo le cose con un certo anticipo rispetto al mercato, e lo dimostra questo palazzo (la sede di via Melchiorre Gioia 22, ndr) che deriva dall'operazione con UBI. Nonostante le nostre dimensioni che ci portano a distanziare il resto del mercato, siamo sempre alla ricerca di un continuo miglioramento. Già dieci anni fa avevamo messo insieme, cosa che oggi pare facile, il mondo del private banking con i consulenti finanziari, mentre oggi ci sono tentativi in atto. L'anno scorso abbiamo creato questo polo delle Wealth Management Divisions e quello che abbiamo creato è una realtà unica a livello mondiale". Lo ha detto Tommaso Corcos, Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, alla conferenza stampa su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, uno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal CEO Carlo Messina.

"Oggi le Divisioni Asset Management, Insurance e Private Banking di Intesa Sanpaolo si posizionano al meglio per affrontare i nuovi trend di mercato - ha spiegato - La creazione del Polo del Wealth Management, che unisce fabbriche prodotto con reti di consulenti finanziari e private banker, ci ha portato a gestire 909 miliardi di euro della clientela. Assicurazione, consulenza e gestione del risparmio contribuiscono per il 42% al risultato corrente lordo di Intesa Sanpaolo (considerando anche la quota di Banca dei Territori). La valorizzazione della consulenza allargata anche alla Protezione e alla Previdenza, le sinergie di produzione e distribuzione ed il modello di bancassurance di Gruppo, unico in Italia, portano benefici per i clienti, anche grazie alle infrastrutture digitali sempre più innovative".

Corcos ha sottolineato che "non è che sono cambiati gli obiettivi di crescita per Eurizon o Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ciascuna ha obiettivi esterni di crescita. Ma ci sono delle sinergie interne fondamentali da cogliere, che rendono la creazione di un polo un unicum a livello internazionale, utile nel mondo complesso che ci circonda e dove c'è bisogno di una consulenza a tutto tondo".

Il manager ha sottolineato che "l'italiano ha un portafoglio sotto-investito e questo porta a una maggiore distruzione di valore o una minore creazione di ricchezza reale finanziaria: dobbiamo invece allocare in maniera corretta su uno scenario cambiato. Gli italiani sono anche sotto-assicurati, quindi è fondamentale avere un servizio di consulenza con tutta la struttura dietro che abbiamo noi".

Parlando della struttura, Corcos ha detto che "abbiamo imparato dal passato, in quanto una delle difficoltà è non creare strutture elefantiache, mentre noi abbiamo creato struttura particolarmente leggera". È stata evidenziata la presenza di fabbriche prodotto di piena proprietà, reti di consulenza distintive e strumenti digitali all'avanguardia.

Dal punto di viste della redditività, il polo "non teme confronti: siamo forti nel mondo, siamo forti in Europa e in Italia lasciamo indietro la concorrenza, per la quale comunque facciamo il tifo perchè c'è bisogno di operatori forti a livello internazionale". È comunque "fondamentale la battaglia sui costi e tenere la struttura leggera".

La Wealth Management Divisions è "posizionata al meglio per affrontare i nuovi trend di mercato", ha detto Corcos, con riferimento ai temi della longevity, dell'offerta entry level, dell'offerta per clienti sofisticati e per il tema CRM e Digital. "Non stiamo mai seduti a riposare, ma abbiamo grande capacità di spingerci per migliorarci e cercare nuovi orizzonti nei quali posizionarci", ha concluso.
