Intesa, Corcos: reclutamento è importantissimo, nostro polo è il posto dove approdare

(Teleborsa) - "Noi facciamo delle campagne di reclutamento che non cambiano negli anni e rispetto allo scenario che ci si presenta davanti agli occhi. Chiaro che nei momenti di incerezza mostrano i risultati migliori, perchè è normale che nell'integrazione tu possa perdere un po' di focus su clienti e banker". Lo ha detto Tommaso Corcos, Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione di progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo.

"Credo che il nostro polo possa rappresentare il posto dove approdare senza stare a pensare che domani devo fare una riunione di integrazione o che ci sono dei sistemi che cambiano", ha aggiunto.

"Abbiamo fatto tutta una serie di operazioni con esecuzione molto forte, e lo abbiamo sempre dimostrato - ha detto Corcos - Ci sarà un po' di movimento (sul mercato, ndr), ma non cambia la strategia del nostro reclutamento. Il reclutamento è un importantissimo motore di crescita e continua a esserlo".
