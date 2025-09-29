Intesa, Corcos: reclutamento è importantissimo, nostro polo è il posto dove approdare

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Noie rispetto allo scenario che ci si presenta davanti agli occhi. Chiaro che nei momenti di incerezza mostrano i risultati migliori, perchè è normale che nell'integrazione tu possa perdere un po' di focus su clienti e banker". Lo ha detto, Responsabile Wealth Management Divisions di, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione di progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo."Credo che ilsenza stare a pensare che domani devo fare una riunione di integrazione o che ci sono dei sistemi che cambiano", ha aggiunto."Abbiamo fatto tutta una serie di operazioni con esecuzione molto forte, e lo abbiamo sempre dimostrato - ha detto Corcos - Ci sarà un po' di movimento (sul mercato, ndr), ma non cambia la strategia del nostro reclutamento. Ile continua a esserlo".