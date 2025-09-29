Intesa, Corcos: reclutamento è importantissimo, nostro polo è il posto dove approdare

(Teleborsa) - "Noi facciamo delle campagne di reclutamento che non cambiano negli anni
e rispetto allo scenario che ci si presenta davanti agli occhi. Chiaro che nei momenti di incerezza mostrano i risultati migliori, perchè è normale che nell'integrazione tu possa perdere un po' di focus su clienti e banker". Lo ha detto Tommaso Corcos
, Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo
, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione di progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo.
"Credo che il nostro polo possa rappresentare il posto dove approdare
senza stare a pensare che domani devo fare una riunione di integrazione o che ci sono dei sistemi che cambiano", ha aggiunto.
"Abbiamo fatto tutta una serie di operazioni con esecuzione molto forte, e lo abbiamo sempre dimostrato - ha detto Corcos - Ci sarà un po' di movimento (sul mercato, ndr), ma non cambia la strategia del nostro reclutamento. Il reclutamento è un importantissimo motore di crescita
e continua a esserlo".