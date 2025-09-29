Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 19:00
24.608 +0,42%
Dow Jones 19:00
46.198 -0,11%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Intesa Sanpaolo, acquistate azioni proprie per oltre 120,6 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 22 al 26 settembre 2025, ha acquistato complessivamente 22.246.915 azioni proprie, pari a circa lo 0,12% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4254 euro, per un controvalore totale di 120.697.519,03 euro.

Al 26 settembre 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 323.094.331 azioni, pari a circa l'1,81% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,0424 euro, per un controvalore totale di 1.629.169.360,85 euro.

Oggi, a Milano, seduta trascurata per il Colosso creditizio, che archivia la giornata con un timido -0,07%.




