Intesa Sanpaolo, acquistate azioni proprie per oltre 120,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 22 al 26 settembre 2025, ha acquistato
complessivamente 22.246.915 azioni proprie
, pari a circa lo 0,12% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4254 euro, per un controvalore
totale di 120.697.519,03 euro
.
Al 26 settembre 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 323.094.331 azioni, pari a circa l'1,81% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,0424 euro, per un controvalore totale di 1.629.169.360,85 euro.
Oggi, a Milano, seduta trascurata per il Colosso creditizio
, che archivia la giornata con un timido -0,07%.