Met.Extra Group, primo semestre in forte crescita e utile netto in aumento

(Teleborsa) - Met.Extra Group, holding industriale quotata su Euronext Milan, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025, registrando risultati in significativo miglioramento rispetto al primo semestre 2024.
I ricavi
consolidati raggiungono 34,246 milioni di euro
, in aumento del 49% rispetto ai 23,009 milioni del 2024, trainati principalmente dalle vendite estere
, cresciute del 138% a 25,082 milioni, mentre i ricavi sul mercato italiano calano del 27% a 8,892 milioni. La linea Blend
rappresenta la quota maggiore del fatturato, con 31,815 milioni di euro, seguita dalla linea Shredding
con 2,159 milioni.
Il Margine Operativo Lordo
si attesta a 4,263 milioni di euro, in crescita del 49%, mentre il risultato netto
consolidato sale a 2,531 milioni (+71%), corrispondente a un utile per azione di 0,50 euro. Escludendo le componenti non ricorrenti legate agli investimenti in Industria
4.0, il risultato netto consolidato è di 2,392 milioni.
Il patrimonio netto consolidato
al 30 giugno 2025 ammonta a 31,658 milioni, con un capitale sociale di 2,375 milioni, mentre la posizione finanziaria netta negativa è di 7,010 milioni, riflettendo maggiori investimenti e finanziamenti ricevuti.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)