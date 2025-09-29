Met.Extra Group, primo semestre in forte crescita e utile netto in aumento

(Teleborsa) - Met.Extra Group, holding industriale quotata su Euronext Milan, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025, registrando risultati in significativo miglioramento rispetto al primo semestre 2024.consolidati raggiungono, in aumento del 49% rispetto ai 23,009 milioni del 2024, trainati principalmente dalle, cresciute del 138% a 25,082 milioni, mentre i ricavi sul mercato italiano calano del 27% a 8,892 milioni. Larappresenta la quota maggiore del fatturato, con 31,815 milioni di euro, seguita dalla lineacon 2,159 milioni.Ilsi attesta a 4,263 milioni di euro, in crescita del 49%, mentre ilconsolidato sale a 2,531 milioni (+71%), corrispondente a un utile per azione di 0,50 euro. Escludendo le componenti non ricorrenti legate agli investimenti in4.0, il risultato netto consolidato è di 2,392 milioni.Ilal 30 giugno 2025 ammonta a 31,658 milioni, con un capitale sociale di 2,375 milioni, mentre la posizione finanziaria netta negativa è di 7,010 milioni, riflettendo maggiori investimenti e finanziamenti ricevuti.