Predict, contratto da 238mila euro per fornitura di piattaforma AI e robot all’Università degli Studi dell’Aquila

Predict

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, si è aggiudicata la procedura negoziata per ladi unae didi differenti tipologie "Aphel" all’Università degli Studi dell’Aquila.La fornitura rientra nel progetto("sviLuppo dl strategie mediate da roBot sociali pEr la Ricerca clinica e la riabilitazione nell'AUTismo"), parte dela cascata dell’ecosistema(THE). L’obiettivo del progetto universitario è verificare se questi strumenti possano superare i limiti degli interventi tradizionali e favorire una maggiore collaborazione da parte dei pazienti con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).Ilcomplessivo dellaè pari a; la stessa verrà espletata entro il mese di ottobre."Il nostro obiettivo è mettere la tecnologia al servizio dei professionisti, migliorando il loro lavoro e generando un impatto positivo sulle persone. Partecipare a questo progetto e collaborare con un centro di eccellenza come l’Università degli Studi dell’Aquila ci offre l’opportunità di applicare le nostre soluzioni in un ambito a cui siamo particolarmente sensibili, contribuendo a innovare e ad affiancare nuove tecniche di supporto agli approcci tradizionali. Investire in ricerca applicata è parte integrante della nostra visione e strategia: significa creare valore, non solo sociale, ma anche industriale, ponendo le basi per modelli sostenibili e scalabili nel tempo", ha dichiarato, Sales Manager della Strategic Business Unit Digital Healthcare di Predict.