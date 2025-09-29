Milano 16:44
Predict, contratto da 238mila euro per fornitura di piattaforma AI e robot all’Università degli Studi dell’Aquila
(Teleborsa) - Predict, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, si è aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura di una piattaforma di intelligenza artificiale e di 3 robot di differenti tipologie "Aphel" all’Università degli Studi dell’Aquila.

La fornitura rientra nel progetto LiberAUT ("sviLuppo dl strategie mediate da roBot sociali pEr la Ricerca clinica e la riabilitazione nell'AUTismo"), parte del PNRR a cascata dell’ecosistema Tuscany Health Ecosystem (THE). L’obiettivo del progetto universitario è verificare se questi strumenti possano superare i limiti degli interventi tradizionali e favorire una maggiore collaborazione da parte dei pazienti con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

Il valore complessivo della fornitura è pari a 238.990 euro; la stessa verrà espletata entro il mese di ottobre.

"Il nostro obiettivo è mettere la tecnologia al servizio dei professionisti, migliorando il loro lavoro e generando un impatto positivo sulle persone. Partecipare a questo progetto e collaborare con un centro di eccellenza come l’Università degli Studi dell’Aquila ci offre l’opportunità di applicare le nostre soluzioni in un ambito a cui siamo particolarmente sensibili, contribuendo a innovare e ad affiancare nuove tecniche di supporto agli approcci tradizionali. Investire in ricerca applicata è parte integrante della nostra visione e strategia: significa creare valore, non solo sociale, ma anche industriale, ponendo le basi per modelli sostenibili e scalabili nel tempo", ha dichiarato Monica Carella, Sales Manager della Strategic Business Unit Digital Healthcare di Predict.
