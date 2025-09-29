Premia Finance: ricavi in crescita del 22% nel semestre, utile in calo a 46,9 mila euro

(Teleborsa) - Premia Finance
, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Cessione del Quinto, ha approvato la relazione finanziaria semestrale
consolidata al 30 giugno 2025.
I ricavi consolidati
si attestano a 3,75 milioni di euro
, in crescita del 21,9% rispetto ai 3,08 milioni del 2024, grazie soprattutto all’apporto della neo-acquisita Credito Familiare
e all’incremento dei volumi intermediati
, pari a circa 57 milioni (+24% sul 2024). L’EBITDA sale a 255,9 mila euro (+9,7%), pur con una marginalità in calo al 6,7% (dal 7,5% del 2024) per l’aumento dei costi fissi.
L’EBIT
è stabile a 118,9 mila euro, mentre l’utile netto scende a 46,9 mila euro, rispetto ai 60,5 mila del primo semestre 2024. La posizione finanziaria netta
rimane positiva in termini di cassa, pari a 613,9 mila euro, in miglioramento rispetto al giugno 2024 (842,6 mila).
Il patrimonio netto consolidato
raggiunge 3,51 milioni (2,38 milioni al 30 giugno 2024).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gaetano Nardo
, nel commentare l’andamento del Gruppo, ha dichiarato: "Abbiamo continuato a investire in innovazione digitale, comunicazione e sviluppo commerciale, con l’obiettivo di rafforzare la nostra leadership nel comparto della Cessione del Quinto e di espandere la nostra offerta attraverso strategie di cross-selling. Nonostante le sfide globali, guardiamo al futuro con fiducia. Il nostro piano strategico è orientato alla crescita sostenibile, alla valorizzazione delle competenze interne e al continuo miglioramento della customer experience".(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)