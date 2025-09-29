Premia Finance: ricavi in crescita del 22% nel semestre, utile in calo a 46,9 mila euro

Premia Finance

(Teleborsa) -, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Cessione del Quinto, ha approvato laconsolidata al 30 giugno 2025.si attestano a, in crescita del 21,9% rispetto ai 3,08 milioni del 2024, grazie soprattutto all’apporto della neo-acquisitae all’incremento dei, pari a circa 57 milioni (+24% sul 2024). L’EBITDA sale a 255,9 mila euro (+9,7%), pur con una marginalità in calo al 6,7% (dal 7,5% del 2024) per l’aumento dei costi fissi.L’è stabile a 118,9 mila euro, mentre l’utile netto scende a 46,9 mila euro, rispetto ai 60,5 mila del primo semestre 2024. Larimane positiva in termini di cassa, pari a 613,9 mila euro, in miglioramento rispetto al giugno 2024 (842,6 mila).Ilraggiunge 3,51 milioni (2,38 milioni al 30 giugno 2024).Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,, nel commentare l’andamento del Gruppo, ha dichiarato: "Abbiamo continuato a investire in innovazione digitale, comunicazione e sviluppo commerciale, con l’obiettivo di rafforzare la nostra leadership nel comparto della Cessione del Quinto e di espandere la nostra offerta attraverso strategie di cross-selling. Nonostante le sfide globali, guardiamo al futuro con fiducia. Il nostro piano strategico è orientato alla crescita sostenibile, alla valorizzazione delle competenze interne e al continuo miglioramento della customer experience".