Tesmec, operazione di finanziamento in pool per 55 milioni di euro

Tesmec

(Teleborsa) -, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché per la coltivazione di cave e miniere di superficie, ha perfezionato il signing di un'operazione di finanziamento in pool per un importo complessivo pari ad Euro 55 milioni,con diversi primari istituti di credito.Nel contesto dell’operazione, Banca Finint ha agito in qualità di banca agente e SACE agent.L’operazione, spiega una nota, rappresenta un "passo significativo" nel percorso di sviluppo del Gruppo, contribuendo a sostenere un piano di crescita equilibrato in termini di redditività e solidità finanziaria. In questo contesto, l’iniziativa si integra pienamente nella strategia di lungo periodo di Tesmec, fondata su un solido posizionamento tecnologico e su mercati di riferimento caratterizzati da prospettive di crescita.L’operazione di finanziamento si compone di quattro linee articolate: Linea A1 e Linea A2, amortising, rispettivamente per Euro 39.150.000 ed Euro 5.850.000, entrambe finalizzate al parziale rimborso anticipato dell’indebitamento a medio-lungo termine esistente e al supporto delle esigenze del Gruppo connesse al piano industriale; Linea B e Linea C, amortising, per Euro 5 milioni ciascuna, destinate al supporto del piano industriale e degli investimenti del Gruppo.Laè prevista al 31 dicembre 2031, con rimborso del capitale su base trimestrale, con inizio rimborso capitale dal 31 dicembre 2026 per quanto concerne la Linea A1, la Linea A2 e la Linea B e dal 30 settembre 2028 per quanto concerne la Linea C. La Linea A1 e la Linea A2 sono assistite da garanzia parziale SACE Growth sul 70% dell’importo.I contratti di finanziamento prevedono usuali impegni e covenant finanziari in linea con la prassi di mercato.L'erogazione, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive in linea con la prassi per operazioni similari, è prevista per oggi, lunedì 29 settembre 2025.